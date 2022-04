Het optimisme ná corona klapt uit de speakers op het albumdebuut Sentio van Martin Garrix ★★★☆☆

Martin Garrix: Sentio

Wat doe je als schrijver van clubhits als er geen clubs zijn? Martin Garrix vond het lastig. Als je de sfeer en het plezier van het festival- en uitgaansleven niet voelt, merkte hij, dan rolt er ook weinig uit je vingers.

Hoe anders was dat toen het dance-circuit zich weer opende. De boekingen stroomden binnen voor Garrix, nog altijd een van de populairste dj’s ter wereld. Hij hervatte zijn werk als producer, om zijn nieuwe sets weer vol te kunnen pompen met nieuwe eigen tracks. En hij werd zo enthousiast van zijn eigen productiviteit, dat hij ook maar besloot eindelijk eens een album uit te brengen met nieuw werk. Ongelooflijk maar waar: het nu verschenen Sentio is Garrix’ eerste volwaardige album.

De ‘progressive house’ van Garrix is van zichzelf al geen neerslachtig genre, maar op Sentio klapt het nieuwe elan ná corona extra feestelijk uit de speakers. Vooral de instrumentale tracks, die de producer maakte in samenwerkingen met vooral talent van zijn eigen label Stmpd Rcrds, zijn energiek en dynamisch. Limitless bijvoorbeeld begint met weidse synths en een randje Jean Michel Jarre-nostalgie, om daarna hard te landen in de eigentijdse beats, met strak gesneden snaredrums en een ijzersterke melodieuze hook, waar Garrix de dansende massa altijd mee in beweging krijgt. De onweerstaanbare track krijgt een logisch vervolg met het ook al zo snijdende Reboot. Knap hoe Garrix met een paar noten een oorwurm tussen zijn opgebouwde climaxen en diepe bassen weet te breien.

Sentio is wel echt een verzameling clubtracks: de nummers eindigen na pakweg drie minuten steeds vrij abrupt, zonder outro. Alleen de vocale meezingtrack If We’ll Ever Be Remembered, met de door Garrix ontdekte TikTok-zanger Shaun Farrugia, zal misschien kunnen doorstoten als hit buiten de clubdeuren. Maar als bundeling van Garrix’ muzikale ideeën, en optimisme over de dancetoekomst, is Sentio een weliswaar laat, maar toch geslaagd albumdebuut.

Martin Garrix

Martin Garrix Sentio Dance ★★★☆☆ Stmpd Rcrds