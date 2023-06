Het op waarheid gebaseerde ‘La ragazza del futuro’ schetst een patriarchaal en benauwend bestaan ★★★☆☆

‘La ragazza del futuro’.

Het is een wrede, misogyne traditie, die midden jaren zestig nog onwrikbaar lijkt op Sicilië. Wie een meisje of jonge vrouw ontvoert, om tegen haar zin seks met haar te hebben, dwingt zo de facto een huwelijk af. Gesanctioneerd door de katholieke kerk en onder toeziend oog van de plaatselijke politiemacht. Maar het slachtoffer in het op ware feiten gebaseerde dorps- en rechtbankdrama La ragazza del futuro besluit anders.

Juist als haar boerenouders met tegenzin akkoord gaan onder alle opgelegde ‘sociale’ druk, zet tienerdochter Lia (Claudia Gusmano) zich plots schrap. Ze weigert de zogeheten ‘rehabiliterende huwelijk’-overeenkomst te tekenen, die de ‘eer’ van haar en de dader met terugwerkende kracht herstelt. En dan kán de politie niet anders dan de volkomen terecht van verkrachting beschuldigde Lorenzo (Dario Aita) arresteren, waarna er een rechtszaak in gang wordt gezet. Complicatie: Lorenzo’s vader is behalve burgemeester óók de lokale maffia-don.

Over de auteur Bor Beekman is sinds 2008 filmredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over de filmwereld.

In haar speelfilm, die ze op het leven en de strijd van Franca Viola baseerde, biedt filmmaker Marta Savina een treffende schets van het toenmalige dorpsbestaan. Een patriarchale en benauwende wereld, getekend door armoe en geloof. Lia, een meisje dat weinig voelt voor een slovend bestaan zoals dat van haar moeder, flirt eerst nog met de sympathiek ogende Lorenzo. Zeer tegen het advies van haar ouders: dit zijn geen mensen voor ons. Dat die knul zich meteen bij hun eerste afspraakje al een aartsconservatieve en onderdrukkende naarling toont, ontneemt het drama wel wat vertelkracht.

Zodra de stukken eenmaal zijn geplaatst, is het verdere verloop van de film voorspelbaar. Maar als emancipatie-getuigenis weet La ragazza del futuro de moed van deze eenling wel over te brengen. Lia riskeert alles zodra ze in verzet komt: het bestaan van haar ouders binnen de dorpsgemeenschap, plus haar eigen toekomst, waarin ze voortaan doorgaat voor ‘donna svergognata’, een vrouw ‘zonder eer'.

Waarbij de wrange werkelijkheid nadreunt, als tot slot een tekst in beeld verschijnt die leert dat het nog tot 1981 duurde voordat Italië een einde maakte aan het ‘rehabiliterende huwelijk’.