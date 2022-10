Het ongrijpbare The Stranger vervalt geen moment in de clichés van het true-crimegenre ★★★★☆

The Stranger

Acht jaar duurde het voordat de Australische politie de ontvoerder en moordenaar van de 13-jarige Daniel Morcombe te pakken kreeg. Op die moordzaak, opgelost na een bijzonder ingenieuze en controversiële undercoveroperatie, baseerde cineast Thomas M. Wright zijn in bleke tinten gefilmde The Stranger, zonder ook maar een moment in de clichés of verwachtingspatronen van het true-crimegenre te vervallen. Centraal staat de zorgvuldig opgebouwde vertrouwensrelatie tussen hoofdverdachte Henry Teague (Sean Harris) en agent Mark Frame (Joel Edgerton), twee slapeloze mannen met baarden, die elk aanspraak maken op de benaming uit de filmtitel. Als toeschouwer probeer je voortdurend tot hun geest en motieven door te dringen, terwijl Wright zijn tweede speelfilm geheel iets prikkelend ongrijpbaars meegeeft, ook dankzij de slimme sprongen in de chronologie. Voortreffelijk ingetogen acteerwerk van Edgerton en Harris: zij verlenen The Stranger eerder het karakter van een somber, broeierig duet dan dat van een standaardthriller.