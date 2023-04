Het ongelooflijke verhaal van Aurora Mardiganian, die de Armeense genocide overleefde en in Hollywood belandde

Aurora Mardiganian in de film ‘Aurora's Sunrise’ (2022).

Een jonge vrouw die de Armeense genocide weet te overleven, vervolgens een grote ster wordt in het prille Hollywood van de jaren tien van de vorige eeuw, om daarna weer decennialang in de anonimiteit te verdwijnen – voor een documentairemaker is Aurora (echte naam: Arshaluys) Mardiganian nogal een personage om op te stuiten.

Toen de Armeense filmmaker Inna Sahakyan (46) in de archieven van het Zoryan-instituut voor genocidestudies Mardiganians gefilmde getuigenis uit 1984 tegenkwam, was ze meteen gegrepen, zei ze eind maart op het Haagse filmfestival Movies that Matter. Daar werd haar documentaire Aurora’s Sunrise (2022) vertoond.

‘Het meest was ik onder de indruk van Aurora’s krachtige manier van vertellen. Je ziet hoe ze haar herinneringen herleeft; hoe ze weer een klein kind wordt als ze over haar jeugd praat, een strijder als ze vertelt over de keren dat ze wist te ontsnappen. Zelfs al had ik te maken met verouderd beeldmateriaal, dankzij haar sterke karakter wist ik dat het in een film overeind zou blijven.’

Aurora’s ongelooflijke verhaal wordt in Aurora’s Sunrise deels door haarzelf verteld, deels gebruikten Sahakyan en haar team animatie. We zien hoe Aurora’s gelukkige jeugd in westelijk Armenië in 1915 abrupt wordt verstoord wanneer soldaten uit het Ottomaanse leger haar vader en broer vermoorden. Hoe zij als 14-jarige met duizenden andere Armeniërs tot een eindeloze hongertocht wordt gedwongen en ook de rest van haar grote gezin verliest. Tot twee keer toe weet ze te ontsnappen; eerst aan de soldaten, later uit de harem van een gouverneur die haar heeft gekocht.

‘Aurora’s sunrise’ is deels geanimeerd.

Op haar zestiende reist Aurora helemaal alleen naar Amerika, waar een al even bizar hoofdstuk van haar leven zich ontvouwt. Er komt een boek over haar ervaringen en ze wordt de ster in de hitfilm Auction of Souls (1919, ook bekend als Ravished Armenia). Daarin speelt Aurora zichzelf, in een epos over de genocide die ze slechts een paar jaar eerder heeft meegemaakt. ‘Ik was niet aan het acteren’, zegt ze daarover in de film, ‘maar aan het herleven.’

Auction of Souls wordt een enorm succes en levert miljoenen aan donaties op voor Near East Relief. Mede dankzij Aurora kon deze hulporganisatie honderden weeshuizen bouwen voor Armeense kinderen. Na de film stapt Aurora uit de spotlights, ze trouwt en krijgt kinderen. Na een teruggetrokken leven overlijdt ze in 1994. Later dat jaar wordt achttien minuten uit de verloren gewaande film Auction of Souls teruggevonden, waarvan fragmenten te zien zijn in Aurora’s Sunrise.

Waarom wilde u Aurora’s verhaal vertellen?

‘Allereerst vond ik het belangrijk dat het over een meisje gaat, omdat we niet vaak de verhalen van vrouwelijke getuigen van de genocide horen. En dan was Aurora ook nog zo’n enorm veerkrachtige vrouw. Ze schikte zich niet in haar lot, bleef altijd terugvechten en wist zo ook anderen te helpen. Voor mij is dat het bewijs dat zelfs iemand uit de kwetsbaarste groep, een jonge vrouw, een groot verschil kan maken. Aurora heeft meer bereikt dan politici in die tijd.’

Waarom koos (hoe kwam u op het idee om) u ervoor animatie (in de film) te gebruiken?

‘Met alleen haar getuigenis en ander archiefmateriaal zou het een erg saaie film zijn geworden. Ik hou van documentaires waarin animatie wordt gebruikt om herinneringen te vangen, zoals Waltz With Bashir, waarin de Israëlische regisseur teruggaat naar zijn traumatische tijd als jonge soldaat in de Libanese Burgeroorlog.

‘Je kunt met animatie emoties overbrengen met kleur, vorm en textuur, een diepere laag toevoegen door symbolen te gebruiken. Daarbij kun je vertellen over gruwelen zonder te direct te zijn, de realiteit laten zien en je er tegelijkertijd toch van distantiëren.’

Toch zijn er ook gruwelijke scènes te zien in de animatie.

‘Dat zijn inderdaad lastige artistieke keuzen. Maar ik vond dat we af en toe direct moesten zijn, om de kijker eraan te herinneren hoe vreselijk de realiteit was. In Auction of Souls zit bijvoorbeeld een scène waarin Armeense vrouwen aan kruisen gespijkerd worden. In mijn film worden ze op palen gespiesd, zoals het in werkelijkheid ging. De weergave van de genocide in Auction of Souls was schokkend, maar nog lang niet zo erg als de waarheid.’

Heeft die film uit 1919, Auction of Souls, de geschiedenis verdraaid?

‘Ze hebben er in elk geval een Hollywoodverhaal van gemaakt. In haar getuigenis heeft Aurora het kort over een Britse lerares op haar school in Turkije. In de film krijgt deze Mrs. Graham een veel grotere rol, als haar steun en toeverlaat. Bovendien kreeg Aurora er een liefje bij, gespeeld door de toen beroemde acteur Irving Cummings. Zelf is ze in de film vooral een lief, onschuldig meisje dat vecht voor haar christelijke waarden – dat gelovige element zit er sterk in. Ze is lang niet zo stoer en initiatiefrijk als ze in het echt was.’

Inna Sahakyan, regisseur van ‘Aurora's Sunrise’.

Hoe was het om in de geschiedenis van die film te duiken?

‘Het was fantastisch om over de beginperiode van Hollywood te lezen, hoe professioneel het er in de filmindustrie aan toeging. De studio Celvic Polyester, die Auction of Souls produceerde, had zelfs een dierentuin, zodat ze hun eigen dieren konden gebruiken.

‘Ook de publiciteit voor de film was spectaculair. Hij werd in tientallen steden tegelijk vertoond en er waren gekostumeerde acteurs te paard die op straat reclame maakten. In de kranten uit die tijd vind je advertenties, beschouwingen, interviews met Aurora. En de slogans waren ook erg interessant: ‘De film die het bloed van Amerikaanse vrouwen zal doen koken.’ En: ‘Kom onze christelijke broeders en zusters bijstaan.’ Dat tweede was een belangrijke geopolitieke motivatie voor de Amerikanen: christelijke naties in de regio steunen.’

In Aurora’s Sunrise zien we hoe Aurora officieel wordt geadopteerd door Henry Gates en zijn vrouw. Hij is de journalist die haar verhaal opschrijft en ook meewerkt aan Auction of Souls. Voor de promotie van de film laat hij Aurora maanden achtereen toeren. Als zij uiteindelijk instort, is hij zo teleurgesteld dat hij haar onderbrengt in een klooster, en een dubbelganger in haar plaats het land in stuurt. Later zal Aurora haar voogden aanklagen.

Het verhaal van Aurora is dat van een vrouw met een missie, maar ook een vrouw die toch weer wordt misbruikt.

‘Elke medaille heeft twee kanten. In Hollywood doet de mens achter de acteur er vaak nog steeds weinig toe. Wat er met Aurora gebeurde, komt nu misschien niet meer voor. Maar ook mensenrechtenorganisaties schuiven nog steeds jonge vrouwen naar voren om misstanden aan te kaarten, en op allerlei podia te vertellen wat hen is aangedaan. Kijk naar Malala Yousafzai en Nadia Murad Basee (de Pakistaanse Yousafzai overleefde een aanslag van de Taliban, Basee werd als jezidivrouw ontvoerd door IS, red. ) Ik heb er in principe niets op tegen, maar in dit soort gevallen ligt uitbuiting ook op de loer.

‘In mijn film wilde ik Aurora’s succes de boventoon laten voeren. Ze heeft twee missies: haar volk helpen en iemand uit haar familie terugvinden. En ook al is ze uitgeput en is ze getraumatiseerd, ze slaagt in beide.’

‘Aurora’s sunrise’.

Denkt u dat Aurora iets gaf om haar sterrendom?

‘Ze kon er leuk over vertellen, bijvoorbeeld over het moment dat ze Charlie Chaplin ontmoet op een feestje. Soms gedraagt ze zich in de interviews zelfs een beetje als een ster. Maar het was ook erg zwaar voor haar, als immigrant in die harde nieuwe wereld. Met haar exotische uiterlijk en grote populariteit had ze makkelijk in stille films kunnen blijven spelen. Maar ik denk eigenlijk dat haar roem alleen een middel voor haar was.’

Uw productieproces werd in 2020 onderbroken door een oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan.

‘Verdrietig genoeg wel ja. We waren bezig met de laatste fase van de productie, toen er oorlog uitbrak in Nagorno Karabach, een Armeense enclave die officieel bij Azerbeidzjan hoort. We moesten het werk neerleggen omdat alle mannen en een aantal vrouwen van onze studio werden opgeroepen om naar het front te gaan.

‘Gelukkig hebben onze Litouwse en Duitse coproducenten de film gered. Maar emotioneel was het erg zwaar om na die bloedige oorlog weer aan het werk te gaan. Dan ben je een film over een genocide aan het maken, en moet je constateren dat er in honderd jaar nauwelijks iets is veranderd. Op dit moment houdt Azerbeidzjan de toegangswegen tot de regio geblokkeerd. Niemand kan erin of eruit, er verhongeren mensen. Zoals ik het zie, vindt er nog steeds etnische zuivering plaats, en helaas hebben genocides de neiging zich steeds te herhalen. Ook daarom moeten we verhalen zoals die van Aurora blijven vertellen.’