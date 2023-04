Het oeuvre van John Cassavetes en Gena Rowlands blijft kunstenaars nog altijd inspireren

John Cassavetes en Gena Rowlands. Beeld Getty

Wat nu precies zijn geheim was? Dat werd hem vaker gevraagd, ja.

Het heldere antwoord van John Cassavetes: nooit de materie dood repeteren, laat het fris blijven. Moedig de cast aan om nieuwe dingen te proberen, ook als de camera al loopt. ‘We hadden altijd een uitgewerkt script als basis, maar we hielden ons niet per se aan de scènes.’

Tegen alle filmregels in, dus. Vaak is de chaos op een filmset zo groot dat regisseurs – zelfs de allergrootste – zich vastklampen aan het script.

Scenarist, acteur en filmregisseur John Cassavetes (1929-1989) niet. Binnen de Amerikaanse canon van de filmgeschiedenis geldt Cassavetes als de eerste maverick (eigenwijze eenling) die buiten de grote Hollywoodstudio’s om aan een eigen oeuvre begon te werken. Een tegendraadse, artistieke reis die hij in 1959 inzette met Shadows, een gedramatiseerd portret van de hippe Beat Generation in New York, met heel veel jazzmuziek. Later volgden nog onder meer Faces, Husbands en Opening Night.

Aan een script van Cassavetes werd al filmend veel veranderd, altijd in dialoog met zijn cast. Hij zette opmerkingen van acteurs in de kantlijn en dan deden ze het zo, zonder verder repeteren. ‘Ik geloof in acteurs die zelf hun vaardigheden meebrengen naar de set. En ik geloof in niet te veel repeteren, omdat de acteurs zich anders te veilig gaan voelen en niet meer reageren op de teksten die worden uitgesproken.’

Cassavetes was dus ook niet bang voor improvisatie. ‘Dat voegt juist een extra kwaliteit toe. Als je de emoties uit de spelers zelf laat komen, krijg je vanzelf een verhaal.’

Biografische studie

Deze gedachten en opvattingen komen uit de biografische studie Cassavetes on Cassavetes, samengesteld door de Amerikaanse filmhistoricus Ray Carney. Een kloek boek van ruim vijfhonderd pagina’s (met voetnoten) dat in 2001 werd uitgegeven door Faber & Faber, in een fraaie filmreeks met klapper.

John Cassavetes, met zijn Griekse en New Yorkse wortels, was toen al ruim elf jaar dood. Op basis van documentatie en interviews met destijds nog levende betrokkenen uit zijn vaste acteursclub, zoals Peter ‘Columbo’ Falk en Ben Gazzara, bracht de auteur hem weer tot leven. Zoals ook de films van Cassavetes blijvend aan de vergetelheid zijn ontsnapt, en nog altijd nieuwe kunstenaars inspireren.

Telly Savalas, Charles Bronson en John Cassavetes op de set van ‘The Dirty Dozen’ (1967) van regisseur Robert Aldrich. Beeld Getty

Een tamelijk bescheiden oeuvre liet hij na, twaalf in opzet ‘kleine’ films in bijna dertig jaar. De rest van zijn tijd bracht hij door met acteren in andermans blockbusters: de oorlogsfilm The Dirty Dozen (1967) waarvoor hij nog een Oscarnominatie voor ‘beste mannelijke bijrol’ kreeg, of een hoofdrol in Polanski’s Rosemary’s Baby (1968) als de diabolische echtgenoot van Mia Farrow.

Samen met de gage voor zijn vele televisierollen spaarde hij die filmopbrengsten op om zijn eigen werk te kunnen financieren. Allemaal films als polaroids uit het echte leven, zonder de toen gebruikelijke Hollywood-opsmuk. Geen happy endings of valse violen, niet alleen maar mooie mensen, en zeker geen almachtige producer of studiobaas aan boord die je film kan maken of breken, dank u wel.

Hij deed het zelf wel.

De kenmerken van zijn films: alles draaien met een lichtgewicht handheld camera. Acteurs dicht op de huid filmen met extreme close-ups. Nooit in een studio, maar juist op locatie (soms zelfs in zijn eigen huiskamer). In zwart-wit, als dat budgettair zo uit kwam. Ook liet hij zijn familie rolletjes spelen, dat scheelde weer in de kosten: zijn moeder Katherine Cassavetes – zelf actrice – en zijn kinderen Nick, Alexandra en Zoe schuiven allemaal weleens door het beeld. Meestal in gezinnen waarin de hoofdpersonen tevergeefs op zoek zijn naar wat levensgeluk. Met veel overspel ook.

Gena Rowlands in ‘Gloria’ (1980). Beeld Getty

En dan was er natuurlijk Gena Rowlands. Zijn muze, zijn vaste leading lady, van het sociaal-realistische kindertehuisdrama A Child Is Waiting (1963) tot de gangsterfilm Gloria (1980).

Interessante actrice, deze bankiersdochter uit Wisconsin. Je checkt zulke dingen niet iedere dag, maar ze blijkt dus nog springlevend. Ze is inmiddels 92, en woont in Los Angeles, in een landhuis met vijf slaapkamers en vier badkamers. In 2012 hertrouwde ze met de gepensioneerde zakenman Robert Forrest, en ze heeft naar eigen zeggen het acteren nu wel ‘min of meer’ vaarwel gezegd. Helemaal zeker weten doet ze het niet, blijkbaar. Oude krijgers sterven niet, ze raken gewoon wat uit het zicht.

Vanaf 1954 speelde Rowlands in meer dan honderd films en tv-series, ze zat in 1967 zelfs nog als Adrienne Van Leyden veertig afleveringen lang in Peyton Place, de eerste langlopende soapserie op tv. Maar dat was kinderspel in vergelijking met Het Grote Werk. En een belangrijk deel van dat serieuzere werk vond ze in de films van haar echtgenoot John Cassavetes.

Bij Lumière verscheen in 2009 een fraaie dvd-box: The John Cassavetes Collection. Vijf speelfilms, en twee documentaires voor de achtergronden. Daar zit voor filmfreaks wel een marathonzitting in. En dan is het niet moeilijk om je op Gena Rowlands te concentreren, want zij draagt die films.

Mooie hoofdrollen

Eerste indruk: niet als de bevallige jonge blondine met het halflange haar die ze ooit was, nee, als een volwassen en door het leven getekende vrouw met lok. Dat zie je in doorsnee-Hollywoodfilms toch maar heel zelden: goeie, mooie hoofdrollen voor actrices op leeftijd.

In Faces (1968) – ze was destijds 38 – is ze Jeannie Rapp, een luxe callgirl in de filmwereld en het zakenleven. Een sterke persoonlijkheid, de mannen die haar begeren deinzen allemaal voor haar terug.

Een compleet ander, complex personage is Mabel Longhetti, die als vrouw van Peter Falk in A Woman Under the Influence (1974) kampt met angstaanvallen en een dissociatieve persoonlijkheidsstoornis. De labiele Mabel leverde Rowlands haar eerste Oscarnominatie op.

In Opening Night (1977) is ze Myrtle Gordon, een gevierde actrice van een zekere leeftijd die zich niet meer kan vinden in een nieuw theaterstuk, The Second Woman. Gordon vlucht in de drank en zet zo haar reputatie op het spel.

John Cassavetes en Gena Rowlands in ‘Opening Night’ (1977). Beeld Getty

In de film ontspint zich de volgende dialoog. De 65-jarige theaterschrijver Sarah Goode (Joan Blondell) informeert bij Myrtle (en bepaald niet beleefd): ‘Zeg me dan eens wat er voor jou aan mijn toneelstuk ontbreekt.’

Myrtle: ‘Hoop.’

Sarah: ‘Huh? Hoop?’

Myrtle: ‘Ja, die vrouw die ik moet spelen is veel te oud voor mij. Ze heeft zelfs al opvliegers. Ik zit nog lang niet in de overgang. Als ik deze rol neem, word ik voortaan alleen nog maar gecast als oud wijf.’

Gena Rowlands als specialist in even complexe als realistische figuren. Wat Opening Night extra interessant maakt, is dat John Cassavetes hier haar tegenspeler is. Normaal duikt hij soms even op in zijn eigen werk, maar meestal als passant of figurant. Nu is hij de theateracteur Maurice Aarons die ook gek wordt van Myrtles divagedrag. Net als de regisseur trouwens, gespeeld door (daar-is ie weer) Ben Gazzara.

Improvisatie

Het klikt, dat samenspel tussen John en Gena. Ook zoveel jaar later blijft het spannend om naar te kijken. De kijker voelt dat die twee elkaar door en door kennen. Ook wordt er een knipoog uitgedeeld over improvisatie, als de stomdronken Myrtle Gordon haar tekst weer eens kwijt is en zo Maurice dwingt om de slotscène voor een volle zaal toch tot een goed einde te brengen, al stond er in de theatertekst iets heel anders.

Cassavetes script besloeg 162 pagina’s, en voor een film is dat veel. Maar als het raamwerk eenmaal staat, dan mag de cast zijn gang gaan. Uiteindelijk valt bij het zien nauwelijks nog te achterhalen wat nu vooraf bedacht is, of ter plekke geïmproviseerd. En omdat het allemaal zo krachtig gebeurt in de film, doet het er eigenlijk ook niet meer toe. Het gaat om het eindproduct.

John Cassavetes en Gena Rowlands in ‘Opening Night’ (1977).

Voor een beter begrip van het stel, dat in hun tijd als Amerikaanse royalty werd aangeduid – zeg maar net achter John en Jackie Kennedy, of toen nog Woody Allen en Mia Farrow – blijkt Opening Night dé sleutelfilm. Bij het schrijven heeft Cassavetes veel van de lotgevallen uit hun huwelijk gebruikt. Onhebbelijkheden en frustraties die ontstaan als een stel lang, te lang, bij elkaar is. En al helemaal als ze in dezelfde professie werken. Iets van jalousie de métier zat er soms ook wel bij, zo mogen we opmaken uit de film. Psychologische spelletjes van twee sterke persoonlijkheden.

Herinneringen

In de Belgische documentaire John Cassavetes: To Risk Everything to Express It All (Rudolf Mestdagh, 1996) uit de genoemde dvd-box haalt Rowlands herinneringen op aan haar eerste ontmoeting met Cassavetes. Ze liepen elkaar tegen het lijf in Manhattan, op de American Academy of Dramatic Arts, de theaterschool waar ze allebei studeerden. Dat was in 1954.

Rowlands: ‘Ik was 23 en een vrouw met een plan. Ik had bedacht: ik moet vooral geen relatie beginnen, want dan krijg je een gezin en kan ik het acteren verder wel vergeten. Want zo ging dat in die dagen: kinderen, hup... klaar. Ik wilde zo graag acteren dat ik de eenzaamheid er graag voor over had. Maar net toen ik mijn studieboeken in mijn kluisje stopte zag ik John voor het eerst. Er schoot door mij heen: nee, nee, nee. Dit wil ik nu juist niet.’

Cassavetes in Cassavetes on Cassavetes: ‘Ik was destijds een flierefluiter. Altijd op stap met de jongens. Heel gezond hoor, op die leeftijd, zo op je 24ste. Maar de eerste keer dat ik Gena in de gang van de theaterschool zag, dacht ik: zij is het, met haar ga ik trouwen. Ik was bereid om mijn kostbare ik, zo vond ik toen, op te geven voor een vrouw. Maar dan moest haar liefde wel onvoorwaardelijk zijn.

‘Ik hield haar onder streng toezicht, ik was verschrikkelijk jaloers. Vol wantrouwen over andere mannen ook, maar Gena ging daar niet in mee. Ze had direct al genoeg van mijn kinderlijke gedrag. Uiteindelijk werd ik nadat we in 1954 getrouwd waren een stuk relaxter binnen onze relatie.’

John Cassavetes en Gena Rowlands in 1964 in hun huis in Los Angeles. Beeld Getty

Samen begonnen ze een loopbaan met groot effect. Met hun zwaarbevochten onafhankelijkheid zetten ze de Amerikaanse filmwereld op zijn kop, al ging dat niet zonder slag of stoot: voor Opening Night moest de regisseur een persoonlijke lening van 1,5 miljoen dollar afsluiten, en ook de vakbonden deden met hun vele regeltjes doorgaans moeilijk over de lange uren op de set.

De hulde was er niet minder om. Martin Scorsese herinnert zich in de documentaire: ‘John Cassavetes liet zien dat zelfs ik films kon gaan maken. Hij hield ons voor: je hebt helemaal geen grote studiobaas meer nodig. Begin nou maar gewoon.’

En Quentin Tarantino, de maverick van onze tijd, stelde vorig jaar in zijn filmboek Cinema Speculation: ‘Samen met regisseurs als Robert Altman en William Friedkin was John Cassavetes onderdeel van wat ik de ‘post-sixties-anti-Hollywood-establishment-filmauteurs’ noem. Met hun eigenzinnigheid ontketenden ze een revolutie. En ze wonnen.’

Gena Rowlands en John Cassavetes, circa 1970. Beeld Getty

Een mooie erfenis, en die vind je ook terug in het theater. Regisseur Ivo van Hove is fan, hij heeft meerdere films van Cassavetes bewerkt voor het toneel. Dat begon in 1997 met Faces. En toen hij in 2019 Zomergast was, werd zijn keuzefilm Opening Night.

Die belangstelling is gebleven. Binnenkort staat in Rotterdam de voorstelling John & Gena op de rol, onder regie van Lizzy Timmers en uitgevoerd door Acteursgroep Wunderbaum.

John & Gena van Wunderbaum Gastregisseur Lizzy Timmers maakt bij Wunderbaum een ‘anti-Hollywood-tragikomedie’, geïnspireerd op het Amerikaanse filmechtpaar John Cassavetes en Gena Rowlands. Hun werk, dat met een melancholieke ondertoon de schaduwzijde van The American Dream toont, met thema’s als professioneel succes, het familieleven en ouder worden, is voor Timmers een grote inspiratiebron. Met acteurs Elsie de Brauw, Bert Luppes, Wine Dierickx en Matijs Jansen ensceneert Timmers haar favoriete scènes uit de films, die worden afgewisseld met persoonlijke verhalen en reflectie.

Zo leeft het werk voort, terwijl John Cassavetes zelf vroeg aan zijn einde kwam. Hij stierf op 3 februari 1989 aan de complicaties van een langdurige leveraandoening (cirrose), 59 jaar oud. Naar de stoere mannenmode van die tijd was hij een zware drinker, alsook een workaholic: in zijn lade werden zo’n veertig van zijn eigen nog te verfilmen scenario’s teruggevonden, plus drie nieuwe theaterstukken en een bijna voltooide roman.

Op de set van de film ‘Husbands’ (1970). John Cassavetes speelt tafelijshockey met zoon Nick, zijn vrouw Gena Rowlands speelt met dochter Zoe. Beeld Getty

En Gena? Na een rouwperiode van twee jaar begon ze toch weer met acteren, en kreeg als – inmiddels – grande dame nog de nodige rollen, zoals in Jim Jarmusch’ Night on Earth (1991), en in Unhook the Stars (1996) van haar zoon Nick Cassavetes die inmiddels ook was gaan regisseren (net als dochters Alexandra en Zoe trouwens, het werd een hele dynastie). Gena’s voorlopig laatste optreden was in 2014, in de comedy Six Dance Lessons in Six Weeks van Arthur Allan Seidelman.

In de bijbehorende recensies werd nog vaak benadrukt wat voor uitzonderlijke actrice ze was – ook al door haar spel in Woody Allens Another Woman (1988) – maar zo avontuurlijk en vernieuwend als in de Cassavetes-jaren werd het toch nooit meer.

John & Gena door Acteursgroep Wunderbaum. Regie Lizzy Timmers. 28 t/m 30/4 (première 29/4), Theater Rotterdam. Tournee 9/5 t/m 1/6.