Het nieuwste project van organist Bernard Foccroulle is er weer een van formaat ★★★☆☆

Van weinig organisten verloopt de carrière zo bijzonder als die van Bernard Foccroulle (68). In 1992 kreeg de Belg een bijbaan als directeur van De Munt, het operahuis van Brussel. Vervolgens had hij van 2007 tot 2018 de leiding over het prestigieuze operafestival van Aix-en-Provence. Het heeft zijn eigen muzikale werkzaamheden niet in de weg gezeten. Hij speelde onder meer de volledige orgelwerken van Bach en Buxtehude in en componeerde zelf ook nog tussen de bedrijven door.

Zijn nieuwste project is er weer een van formaat. Op vier cd’s koppelt Foccroulle de orgelwerken (vooral tientos, vergelijkbaar met de ‘zoekende’ ricercar) van de Spanjaard Francisco Correa de Arauxo (1584-1654) aan componisten die Arauxo noemt in diens Facultad orgánica. Foccroulle bespeelt historische orgels van Zuid-Spanje en doet dat met de grootste integriteit. De zangers en blazers van ensemble InAlto zorgen voor welkome afwisseling, want hoe goed ook: zo achter elkaar zijn die tientos van Arauxo wel een zit.

Bernard Foccroulle Francisco Correa de Arauxo Klassiek ★★★☆☆ Ricercar