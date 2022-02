Het nieuwe seizoen van Andere tijden is een uitdaging voor de makers, maar hopelijk een plezier voor de kijkers

Een feestelijke carnavalsoptocht in Oeteldonk (Den Bosch) in 1964. Beeld Nationaal Archief

Dat maandag Andere tijden weer op tv te zien zal zijn, is niet zo vanzelfsprekend als het klinkt. In mei vorig jaar zei de NPO nog vanwege bezuinigingen te stoppen met reguliere uitzendingen van het bekendste geschiedenisprogramma van de publieke omroep, dat in bijna een kwart eeuw en ruim achthonderd afleveringen een groot palet aan thema’s en onderwerpen behandelde, zoals de Tweede Wereldoorlog, de Trabant, Nederlands-Indië en Big Brother.

Die aankondiging leidde tot groot protest: 80 duizend mensen ondertekenden een petitie voor behoud van het door Astrid Sy gepresenteerde programma. De oproep had effect. Een week later zei de NPO dat Andere tijden tien vaste uitzendingen per jaar mocht blijven maken. Eerst waren dat er achttien.

Marja Ros, hoofdredacteur van de geschiedenisafdeling van de NTR en eindredacteur van Andere tijden, legt telefonisch uit wat de kijker kan verwachten.

Wat gaat er veranderen?

‘Het tijdstip is het belangrijkste. Dat wordt maandagavond 20.25 uur, primetime, toch wat anders dan half 11, tijdens de talkshows. Daarnaast gaan we van 30 naar 50 minuten. Dat is een uitdaging voor de makers, maar hopelijk een plezier voor de kijkers. Verder blijft alles vertrouwd: we laten nog steeds ooggetuigen aan het woord over de geschiedenis, in combinatie met bijzonder archiefbeeld. Maandag gaat de uitzending over carnaval, getiteld Vier het laeve.’

Dat klinkt als alleen maar goed nieuws.

‘Ik ben blij dat de NPO op zijn schreden is teruggekeerd en onze afdeling een geschiedenispakket heeft gegarandeerd. Maar feitelijk levert Andere tijden zendtijd in: we gaan van achttien afleveringen van 30 minuten plus zes ‘specials’ van 50 minuten naar tien afleveringen van 50 minuten. En omdat onze frequentie van wekelijks naar maandelijks gaat, is het moeilijker op tv in te spelen op de actualiteit.

‘Gelukkig krijgen we online meer mogelijkheden. Dus als Boris Johnson in de problemen raakt wegens feestjes, verwijzen we nu op Facebook naar een eerdere aflevering over hem; na 21 jaar hebben we een enorm archief. Op ons youtubekanaal maken we korte en snelle filmpjes, gericht op een jonger publiek. En we maken podcasts.

‘Daarnaast heeft de NPO toegezegd dat de geschiedenisafdeling van de NTR, die verantwoordelijk is voor Andere tijden, series mag blijven maken.’

Waar gaan die series over?

‘Eind april komt er een vierdelige serie over koningin Wilhelmina. In het najaar zenden we een zevendelige serie, Radeloos, redeloos en reddeloos, uit over het Rampjaar, 1672. De serie die Hans Goedkoop presenteert over het verlangen naar onafhankelijkheid in Indonesië tussen 1900 en 1950 is vanwege corona een hoofdpijndossier. Aanstaande dinsdag en woensdag worden er twee afleveringen van uitgezonden. Als Indonesië de reisrestricties versoepelt, volgt de rest eind dit jaar.’

Het vijfdelige Koude oorlog, dat de NTR afgelopen december uitzond, kreeg lovende recensies. De tiendelige NTR-serie Het verhaal van Nederland trekt meer dan 2 miljoen kijkers. Moet de NTR zich niet volledig op series richten?

‘Ik geloof in de combinatie. De reguliere uitzendingen van Andere tijden vormen ons uithangbord en bieden zekerheid, waardoor we mensen aan onze geschiedenisafdeling kunnen binden. Hun expertise kunnen we vervolgens ook inzetten voor de series.’