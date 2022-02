Het nieuwe omslag van Mary Dorna’s verhalen doet recht aan haar persoonlijkheid

Omslag Sander Patelski, 2021. Beeld Nijgh & Van Ditmar

Simon Carmiggelt hield niet van voorwoorden. Hij vergeleek ze met een politieagent die je komt ophalen voor een aangenaam etentje bij een vriend. Toch schreef hij ooit een inleiding bij een verhalenbundel van Mary Dorna. Hij legde uit hoe dat zat: ‘Ik sta hier op verzoek van een schrijfster aan wie ik niets kan weigeren omdat ik, zolang ik echt lezen kan, haar werk standvastig heb bewonderd.’

Mary Dorna was het pseudoniem van Mary Jeannette Tenkink-Stoppelman (1891-1971), voor de Tweede Wereldoorlog bekend om haar korte verhalen, waarin ze op droogkomische wijze de benepen burgerman op de hak nam. Anders dan Annie M.G. Schmidt, een auteur aan wie ze vaak doet denken, ontleende ze haar stof rechtstreeks aan haar weinig gelukkige jeugd. ‘Ik behoor niet tot diegenen die iets kunnen verzinnen’, bekende ze.

Omslag Tessa van der Waals, 2008. Beeld Rubinstein

Hoewel Dorna na 1950 nauwelijks meer schreef, kwam ze kort voor haar dood opnieuw in de belangstelling, dankzij de aanbevelingen van collega’s als Henriëtte van Eyk en K. Schippers. Ook later vond ze nog bewonderaars, zoals de actrice Hetty Blok, die onder de titel Wanordelijkheden in 2008 voor uitgeverij Rubinstein een luisterboek insprak van Dorna’s beste stukken.

Omslag Addie Horn, 1967. Beeld P.N. van Kampen & Zn

Een deel van de door Blok gekozen verhalen kwam uit Dorna’s geliefdste boek: Laten we vader eruitgooien, een bloemlezing uit 1967 met het klassiek geworden voorwoord van Carmiggelt en een omslagillustratie door Addie Horn van een dame met baret in een modieuze sixtiestuniek.

Omslag Hermanus Berserik, 1972. Beeld Querido

Laten we vader eruitgooien is tweemaal herdrukt, met omslagen die meer aansloten bij Dorna’s tijd. In 1972 als Salamanderpocket, met een portret van een snordrager met vest en vlinderdas (door Hermanus Berserik). Zeven jaar later volgde een uitgave bij Standaard Uitgeverij, met een wat benard door zijn knijpbril blikkende heer (door Nico H. Visscher).

Omslag Nico H. Visscher, 1979. Beeld Standaard Uitgeverij

Voor de jongste Salamandereditie – met spatie tussen ‘eruit’ en ‘gooien’ – deed Sander Patelski het anders: geen vermaledijde vader, maar een ouderwetse ballentent op een kermis. Een attractie die past bij Dorna’s baldadige ik, waarbij het onbeschaafde werkwoord in de titel mooi meedoet op de achtergrond.