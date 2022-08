Het nieuwe landgoed Rorik staat vol bijzondere gebouwen – gemaakt van oude materialen

Architect Wouter Valkenier bij het Modderschip (in aanbouw) op Landgoed Rorik. Beeld Pauline Niks

In de weilanden tussen Beverwijk en Zaandam ligt het nieuwe landgoed Rorik, pal naast de A9 en onder de aanvliegroute van Schiphol. Hiervoor is 40 hectare boerenland getransformeerd in een recreatiegebied met een camping, biologische landbouw, een wijngaard en een terrein voor culturele festivals. Alle gebouwen die er staan zijn van hergebruikte materialen.

Het Modderschip

Zo is daar het Modderschip, een groepsaccommodatie met een stomp dak dat hoog boven het vlakke polderlandschap uittorent. ‘Het ontwerp is een mix van de Noord-Hollandse stolpboerderijen en de langhuizen waarin de Vikingen woonden. Hier stond ooit de nederzetting van Vikingkrijger Rorik’, zegt architect Wouter Valkenier. ‘De dragende constructie van het gebouw van 32 bij 12 meter en 9 meter hoog bestaat uit honderdzestig balken uit de oude varkensstallen op deze locatie. Gekocht van een sloopbedrijf verderop langs de A9. Op basis van de houtsoort en dikte heeft de constructeur berekend wat de maximale belasting is.’

Bij de jacht op materialen is de bouwtekening leidend, wat uitdagend kan zijn. ‘Vind maar eens genoeg plaatmateriaal voor een wand van 30 meter, in de juiste maat bovendien.’ Daardoor moet er op de bouwplaats vaak worden geïmproviseerd. Daartegenover staan dan weer de ‘gevonden pareltjes’. Uit een sloopvilla in Bergen haalde Valkenier eigenhandig een open haard en prachtige glas-in-loodramen. ‘Dat zijn nu blikvangers.’ Ook hoorde Valkenier via via dat de deuren van de voormalige Noordzeesluis bij Velsen gratis konden worden opgehaald. Ze fungeren nu als de twee toegangspoorten in de aardwal met gracht rond Landgoed Rorik. ‘Die hebben we gewoon half ingegraven.’

Bouwen met te hergebruiken materialen is ongeveer vier keer zo goedkoop, schat Valkenier. Al stijgen ook deze prijzen, door urban mining, waarbij tijdens de sloop materialen worden voorgesorteerd op hergebruik. ‘Slopers en aannemers hebben tegenwoordig een eigen webshop en een materialenbibliotheek.’ Alleen de dakbedekking van het Modderschip en de leidingen zijn nieuw. Dat de gebruikte materialen een tweede leven krijgen mag zichtbaar zijn. ‘Dat gerecyclede past bij dit natuurlandschap, dat ook voortdurend verandert.’

Een ‘groot tiny house’

Drie jaar geleden verkocht het gezin van Atse Hamers zijn woonkerk in Beverwijk om van het geld ‘all-in te gaan’ op Landgoed Rorik. Daar is Hamers nu beheerder van de camping met tien afgedankte strandhuisjes en een kampeerveld. Hamers (42), Maartje van Vliet (42) en hun kinderen Lux (11) en Borre (8) wonen in een vrachtwagenaanhanger die door Hamers is verbouwd tot familiehuis. ‘Dat vergt vooral veel tijd en een beetje handigheid. Verder is het vooral leren van je fouten’, zegt Hamers, die is opgeleid als sportleraar.

Atse Hamers voor zijn eigenhandig tot woonhuis verbouwde aanhanger. Beeld Pauline Niks

De materialen stroopte Hamers allemaal op Marktplaats – van een afgedankte squashvloer tot gratis kozijnen, en de oplegger van een vrachtwagen dus. ‘Die heeft een houten opbouw, dus voor 750 euro had ik al een vloer, muren en een dak.’ Al bouwend ontwierp Hamers zijn huis. Zo kon hij 2 kilometer afgedankt plinthout op de kop tikken, waarvan slechts een deel bruikbaar was. ‘Genoeg om de gevel te bekleden.’ Nu de kosten van bouwmaterialen de pan uit rijzen, wordt hergebruik steeds rendabeler. ‘Niet voor niets is er een enorme informele economie. Zelfs kapotte tegels komen mensen ophalen om er een mozaïek van te maken.’

De totale bouwkosten van zijn ‘grote tiny house’ raamt de campingbeheerder op ongeveer 40.000 euro. ‘Daarvan zijn nieuwe verf, isolatiematerialen en zonnepanelen de grootste kostenpost.’ Onmisbaar in zijn familiehuis zijn eigenlijk alleen de comfortabele zitbank voor vier en de glazen schuifpui. ‘Als die open is, zitten we in de grootste achterkamer van Nederland.’ De gemiddelde kamertemperatuur van 16 graden nemen ze op koop toe. ‘De voldoening van een woonhuis dat helemaal door jou is gemaakt compenseert veel. Elke oude plank, elk kozijn heeft een verhaal.’

Wegrestaurant Zacht Staal

In een 6 meter hoge glazen kas zit Wegrestaurant Zacht Staal. De kas was gebouwd voor de Floriade als vergaderplek. De organisatie was alleen vergeten een vergunning aan te vragen, waardoor de kas moest worden verwijderd, zegt initiatiefnemer Kasper Hoex (32). De hagelnieuwe glasconstructie kon voor een schappelijke prijs worden overgenomen van de kassenbouwer. ‘Maar de kas lijkt wel speciaal voor ons gemaakt.’ De meubels komen uit een school in Brussel. ‘In sommige stoelen is een piemel gekrast. Maar als je één stoel schoonmaakt, moet je ze allemaal schoonmaken. Dus hebben we die piemels laten zitten.’

Bioboer en restauranthouder Kasper Hoex voor Wegrestaurant Zacht Staal. Beeld Pauline Niks

De groente voor het restaurant levert Hoex, die een mbo-opleiding biologisch boeren volgde, zelf. Hij is een pionier in Nederland in het farm to fork-principe. Daarnaast levert Hoex wekelijks groentepakketten aan honderdzestig huishoudens in de omgeving voor 8 euro persoon. ‘Dat is ongeveer het prijsniveau van de biologische supermarkt. De samenstelling van de pakketten is afhankelijk van wat het land oplevert.’

Op zijn akker verbouwt Hoex aardappels en uien, zijn tuinderij levert kruiden en tientallen kool- en slasoorten op. Een boomgaard levert appels en peren. Het voedselbos voorziet onder meer in noten. Voor de samenstelling van zijn ruim veertig gewassen maakt hij een minutieus, jaarlijks teeltplan. ‘Anders moet je op tientallen manieren spitten, ploegen, oogsten en bemesten.’ Ook mogen de gewassen elkaar niet verdrukken. ‘Je moet het jaar rond van deze polder kunnen eten.’