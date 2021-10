Het nieuwe boek van Jonathan Franzen wordt ook in de Volkskrant Leesclub enthousiast ontvangen

Jonathan Franzen Beeld Getty

Kruispunt van Jonathan Franzen, het boek dat we deze maand lezen in de Volkskrant Leesclub, is enthousiast ontvangen. Zo schrijft lezer Elly Vlutters een geestige ode aan het boek: ‘Eigenlijk vind ik het maar niks dat Kruispunt in de Volkskrant Leesclub besproken wordt, want het is VAN MIJ. Het is míjn familie, het zijn míjn vrienden, en iedereen moet ervan afblijven. Ik wil het in een warm dekentje hullen, ik wil het op een fluwelen kussen in een glazen kistje leggen en het er één keer per jaar – met kerst – uithalen en lezen (…).’

Intussen heeft de leesclub zich onder leiding van Volkskrant-recensent Hans Bouman gebogen over de vraag of Russ, wiens ego een flinke deuk heeft opgelopen, zich neerbuigend opstelt tegenover onder meer Theo Crenshaw, de pastoor van een zwarte kerk in de South Side van Chicago. En richten we onze blik nu op de twee oudste kinderen van het Hildebrandt-gezin: Clem en Becky. Waaruit blijkt dat hun bijzondere vertrouwensband onder druk is komen te staan? U bent van harte welkom mee te lezen en te discussiëren in de Volkskrant Leesclub. U vindt ons op Facebook.