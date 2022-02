Het nieuwe boek van Chris De Stoop gaat over de heksenjacht op een hulpsint in coronatijd: ‘Iemand moest vertellen wat daar is gebeurd’

Chris De Stoop: ‘Al het applaus is gegaan naar de helden van de intensive care, alle prioriteit is gegaan naar de ziekenhuizen. De verzorgenden voelen zich in de steek gelaten.’ Beeld Aurélie Geurts

Even is het wereldnieuws in december 2020 als blijkt dat in de Vlaamse gemeente Mol een woonzorgcentrum, Hemelrijck genaamd, getroffen wordt door corona na het bezoek van een sinterklaas. Deze sint, zoon van een van de bewoners en vrijwilliger, wordt als superverspreider bestempeld.

Tegelijkertijd overlijdt in een ander zorgcentrum verderop de schoonvader van de Vlaamse schrijver en oud-journalist Chris De Stoop (1958). Op een van zijn laatste foto’s zit hij in zijn rolstoel met een dromerige glimlach, terwijl een sinterklaas met blauwe mondkap hem een doosje chocolaatjes geeft.

Deze twee gebeurtenissen vormen de rode draad in Hemelrijk, dat deze week is verschenen. Volgens De Stoops uitgever is het zijn persoonlijkste boek.

De Stoop schreef in de afgelopen dertig jaar vijftien boeken. Zijn vorige werk, Het boek Daniel, over zijn bejaarde oom, een boer die op zijn 84ste werd vermoord door een jeugdbende, stond op de shortlist van de Boekenbon Literatuurprijs 2021. Meer dan dertig jaar werkte De Stoop als onderzoeksjournalist voor het Vlaamse weekblad Knack. In 2016 brak hij met de journalistiek omdat de pers in zijn ogen te sensationeel, te kort door de bocht, te oppervlakkig was geworden. Hij schreef er het boek Ex-Reporter over.

Wist u meteen toen u het bericht over de superverspreider-sint las dat u het zou gebruiken voor een boek?

‘Ja, want alles kwam erin samen. Het onderwerp zat al maanden in mijn achterhoofd. Ik had acht jaar mantelzorg voor mijn moeder achter de rug, tot net voor de coronacrisis. Dat was een van de meest intense ervaringen in mijn leven.

‘Toen kwam de eerste coronagolf en dat wekte bij mij een enorme, opgekropte woede, omdat de sector die ik zo goed had leren kennen in de steek werd gelaten. Men liet de bewoners van verzorgingstehuizen letterlijk en figuurlijk stikken. Ze stierven met duizenden. Mijn eigen schoonvader stierf op de dementieafdeling van zo’n verzorgingstehuis. Dus ik dacht: iemand moet toch proberen over te brengen wat daar is gebeurd.’

In België was de betreffende sint een maand lang bijna dagelijks in het nieuws.

‘Dat was de dubbele klap. Het verzorgingstehuis werd met een verwoestende snelheid overrompeld door het virus. Na een week waren er 60 gevallen, na tien dagen waren al 100 van de 169 mensen besmet en het eindigde met 134 van de 169 bewoners. En 34 overlijdens. Dus het had een ongelooflijke vaart. Tegelijkertijd werden ze overweldigd door de media-aandacht. Er stonden de hele tijd reporters aan de deur. Uit de gemaakte rapporten blijkt dat dat een traumatiserender effect heeft gehad dan het virus zelf.’

U zoekt de sinterklaas in kwestie op. Dat hij een superverspreider was, leest hij in de Gazet van Antwerpen.

‘Ja, ongelooflijk. Er was een algemene testing op vrijdag 11 december 2020. De resultaten waren nog niet binnen of de gouverneur meldde alles al op televisie en in de krant. De familieleden moesten zo vernemen dat er een uitbraak was in het verzorgingstehuis, en ook de sint leerde uit de krant dat hij superverspreider zou zijn. Dat was als een executie zonder vonnis. Niemand had hem ingelicht. Psychologisch is dat ongelooflijk belastend geweest voor hem.

‘In die streek wist iedereen over wie het ging. Hij was al heel zijn volwassen leven sint. Veel mensen denken dat hij een flierefluiter was die met staf en mijter op bezoek ging, maar hij is ergotherapeut, een mens die altijd al de roeping had om voor zieken en ouderen te zorgen. Hij was ook mantelzorger voor zijn moeder, die in het verzorgingstehuis woonde en zelf besmet is geraakt.

‘Dat vreselijke etiket is ten onrechte op hem geplakt. Een jaar later blijven er nog steeds andere mogelijkheden open. Ook toen er vanuit wetenschappelijke hoek nuance en twijfel kwam over de vraag of hij wel superverspreider was, bleven de media hem in die hoek duwen.’

Hij is niet gerehabiliteerd?

‘Helemaal niet. Het was een heksenjacht. Niet alleen de sint is slachtoffer. Ook de directrice van Hemelrijck heeft ontslag genomen omdat ze die verschrikkelijke verhalen niet meer aankon. Het hoofd van de animatieafdeling voelt zich nog steeds schuldig.

‘De mensen van Hemelrijck doen bij mij voor het eerst hun verhaal. Zij, en ik ook, zien het als een vorm van eerherstel. Voor henzelf, maar misschien ook voor de hele sector. Want al het applaus is gegaan naar de helden van de intensive care, alle prioriteit is gegaan naar de ziekenhuizen. De verzorgenden voelen zich in de steek gelaten.’

Het was toch logisch dat de prioriteit naar de intensive care ging?

‘Ja, maar het was even logisch geweest om net zo veel prioriteit te geven aan de eerste risicogroep: bejaarden met vaak onderliggende aandoeningen die in grote, collectieve instellingen wonen. Die heeft men weken of maanden in de steek gelaten. Dat is het begin van een grote tragedie geweest, in mijn ogen het grootste falen van de overheid van de laatste jaren. Een falen dat niet vergeten mag worden, en toch gebeurt dat. Als ik kijk naar België en Nederland zijn minstens 20 duizend bewoners gestorven in verschrikkelijke omstandigheden.’

U schrijft dat ziekenhuizen en ambulanciers vaak weigerden ouderen op te nemen, ook al waren er nog bedden leeg.

‘Een 80-jarige die nog in zijn eigen huis woonde, ging wel naar het ziekenhuis. De bewoner van een rusthuis niet. In een rapport heeft Amnesty International dat een schending van de mensenrechten genoemd. Het was een vorm van discriminatie, maar ook een schending van het recht op gezondheid, op leven, op geneeskundige zorg die voor iedereen hetzelfde zou moeten zijn. Of je nu 70 bent of 25.’

Hoe kon dat gebeuren?

‘Op de eerste plaats stond het vrijwaren van ziekenhuiscapaciteit. Dat bepaalde alles. Niet de overlijdens. Men heeft nooit de maximumcapaciteit bereikt, toch werden mensen uit woonzorgcentra geweigerd. Soms werden mensen teruggestuurd, waardoor verzorgingstehuizen een broeihaard werden. Ziekenhuizen en ambulanciers selecteerden soms, ook al was het geen officieel beleid. Te velde werd het zo toegepast, in een soort paniek.

‘Dat kun je in de eerste golf misschien nog enigszins begrijpen. Maar de tweede coronagolf – toen men genoeg beschermingsmaterialen, opleiding, noodplannen had – heeft nog meer slachtoffers gevraagd dan de eerste. Dat vind ik onbegrijpelijk. En het is symptomatisch voor het feit dat men geen enkele prioriteit gaf aan die sector. De verzorgingstehuizen waren feitelijk de gevaarlijkste plek om te wonen.’

‘Hemelrijck heeft niemand van de 134 besmette bewoners in het ziekenhuis laten opnemen. Slechts één vrouw, wier dochter bevriend was met een arts in het ziekenhuis. Alleen zij heeft op de corona-afdeling gelegen, waar ze is gestorven.’

Veel ouderen in verzorgingstehuizen zijn ook alleen gestorven door de genomen maatregelen.

‘Het zelfbeschikkingsrecht viel totaal weg voor de bewoners. Veel meer dan voor u en mij. Een totaal bezoekverbod, een totaal uitgaansverbod. Later mocht iemand wel naar buiten, maar als hij terugkwam moest hij veertien dagen in quarantaine. Het is een vorm van eenzame opsluiting die men foltering noemt, als het over gevangenissen gaat. En het heeft geleid tot het iconische beeld dat ik op het omslag heb gezet: het raambezoek. Het raam als venster op een wereld die ineens onbereikbaar is geworden.’

In Hemelrijk schrijft u dat positief en negatief geteste bewoners op de dementieafdeling niet werden gescheiden, zoals dat op andere afdelingen wel gebeurde.

‘Dat zijn dingen die je ontdekt als je erin duikt. De redenering – zowel in Nederland als in België ben ik daar voorbeelden van tegengekomen – was dat je demente mensen niet kunt isoleren, omdat ze het niet begrijpen. Dat is ongelooflijk wrang. Op de eerste plaats voor die mensen zelf, want sommigen begrijpen wel wat er aan de hand is en snappen niet dat ze na drie negatieve testen nog altijd naast een besmet iemand aan tafel moeten zitten.

‘Maar het is ook wrang voor de nabestaanden, zoals wijzelf. Mijn schoonvader was negatief, maar bleef op de dementieafdeling samen met positief geteste mensen, trouwens ook medewerkers. Daardoor kon je er bijna van uitgaan dat na vier weken – zolang duurt een uitbraak meestal – iedereen op de afdeling positief zou zijn. Nabestaanden blijven zitten met de gedachte: had ik mijn familielid eruit gehaald na die eerste negatieve testen, dan had hij nog geleefd. Zo is het eigenlijk ook.’

U citeert uw schoonmoeder, die zich blijft afvragen: wat is er met mijn man gebeurd? Hoe voelen jullie je als familie?

‘Dat is wat je gecompliceerde rouw noemt, onverwerkte rouw. Je kunt het niet afsluiten. Dat komt ook door de gang van zaken rond de dood zelf, zonder laatste groet en laatste afscheid van het lichaam. Een coronadode werd meteen gedesinfecteerd, in een bodybag gestopt en afgevoerd. En dan een anderhalvemeterbegrafenis met maximaal vijftien personen. Daardoor krijg je het gevoel dat het afscheid je is ontnomen. Daar blijf je jaren mee worstelen, denk ik. En in het geval van mijn schoonmoeder is dat ongetwijfeld tot het einde van haar dagen.’

Wat was de eerste zin die u opschreef?

‘Ik heb het van voor tot eind opgeschreven zoals het er staat. Achteraf heb ik alleen een alinea verplaatst, een zin veranderd, maar niks fundamenteels. Eén ding had ik vooraf in mijn hoofd: ik wilde het op een bondige manier overbrengen. Geconcentreerd, zoals tomatenpuree in een blikje.’

Door het boek heen beschrijft u de mantelzorg die u aan uw eigen moeder heeft gegeven tot vlak voor de coronacrisis.

‘Ja, dat deed ik als een contrapunt, als een spiegel. Om te laten zien: de waarde ervan is onschatbaar groot. Je komt nooit dichter bij je moeder dan tijdens mantelzorg. In mijn geval heeft dat acht jaar geduurd. Ik heb er meer dan duizend dagen doorgebracht, met mooie, intieme en moeilijke momenten. Het is belastend, maar het geeft ook voldoening.’

Wat vindt u als kritisch oud-journalist van de coronaverslaglegging?

‘Ik miste lange tijd een fundamentele kritiek op het coronabeleid. Ik denk dat je in de media in eerste instantie het ‘rally round the flag’-effect zag. Dus dat ze een spreekbuis waren van overheden en experts. De kritiek bleef vooral beperkt tot muggenzifterij over waarom de ene sector eerder moest sluiten dan een andere. Waarom ik een mondkapje moet dragen en hij niet. Een meerjarenstrategie kwam in de media even weinig aan bod als in de politiek. Die heb ik zeker gemist.

‘Er zijn ongetwijfeld goede journalisten die goede stukken hebben geschreven, denk aan Maarten Keulemans, maar in het algemeen heb ik het gevoel dat de media in deze crisis dringend aan zelfkritiek hadden moeten doen. Een verhaal over de sint leverde meer kliks op en werd dus eindeloos uitgemolken.

‘Je hebt als pers een kritische functie en die geef je nooit op, dat is mijn diepste overtuiging. Kennelijk was dat niet meer zo, anders had men de drama’s in de verzorgingstehuizen eerder ontdekt. Nu heeft het weken geduurd voordat men de draagwijdte daarvan inzag. Waakhond zijn blijft een basisfunctie. Als je dat niet bent, ben je een schoothondje dat wil pleasen en de publieke opinie naar de mond wil spreken.’

Met dit boek heeft u niet gepleasd.

‘Ik zou dit soort boeken niet kunnen schrijven als ik niet zou denken dat ik daarmee iets kan veranderen. Al is het maar dat je je op het einde van het boek anders voelt dan aan het begin, dan vind ik het al waardevol. Maar het liefst bereik ik meer: ik wil dat mijn boeken beroeren, verontrusten, storen.’

Hoe kiest u uw onderwerpen?

‘Ik neem me iedere keer voor: volgende keer schrijf ik een boek over passie, seks en mooie dingen, maar ik eindig altijd kniehoog in de sociale problemen. Ik zeg soms: er zit een gemankeerde sociaal werker in mij.

‘Veel onderwerpen kiezen mij. Ik zit niet achter mijn werktafel op de ouderlijke boerderij te bedenken waar ik nu eens over zal gaan schrijven. Vaak dringt het zich op. In de eerste plaats komt voor mij dat het een goed verhaal is en op de tweede plaats de maatschappelijke relevantie. Als ik die twee dingen kan combineren is het een boek voor mij, en begin ik er meteen aan.

‘Sinds vijf jaar schrijf ik boeken met een ik-figuur, dat heeft misschien te maken met het ouder worden. Dat je meer uit je eigen leven gaat putten. Ik doe het met een zekere tegenzin. Maar ik ben er ook van overtuigd dat er een grote zeggingskracht en betrokkenheid van uitgaan, als het iets toevoegt of relevant is. Ik zou nooit zomaar een egodocument schrijven, dat zit niet in mij. Het moet representatief zijn voor een bepaalde problematiek, een tijdgeest, een fenomeen, niet anekdotisch zijn. Er staat iets op het spel. Voor jezelf en voor de maatschappij.’

Wie is Chris De Stoop? Chris De Stoop (1958) is auteur van fictie en non-fictie. Zijn werk werd in een tiental landen vertaald en werd bekroond met literaire en journalistieke prijzen. Hij werd in 1958 geboren op een boerderij in de Wase polder. In 1982 begon hij als reporter bij het Vlaamse weekblad Knack. Hij debuteerde in 1992 met het geruchtmakende Ze zijn zo lief, meneer, over een internationale bende vrouwenhandelaars. Zijn boek Dit is mijn hof (2015), over de neergang van de boeren en de spanning tussen het oude boerenland en de ‘nieuwe natuur’, werd een bestseller. Het boek Daniel uit 2020 stond op de shortlist van de Boekenbon Literatuurprijs. Hemelrijk is zijn vijftiende boek.

