Het nieuwe boek in de Volkskrant Leesclub is een lekker dunnetje: Kleine haperende vluchten van Femke Brockhus

Beste lezers, jullie hangen wellicht nog afgemat in de touwen na de enerverende bespreking van de dikke pil De grote cirkel, en toch gaan we alweer door met een volgend boek in de Volkskrant Leesclub: Kleine haperende vluchten van Femke Brockhus. Wel een lekker dunnetje dit keer.

Brockhus’ stijl is uitgesproken: veel witregels, korte hoofdstukken, alinea’s als gedichten. ‘Er staat geen woord te veel’, heet dat dan. In het televisieprogramma Brommer op zee vertelde Brockhus dat ze het belangrijk vindt dat er geen ‘ruis’ op de bladzijden terechtkomt. Alles wat niet functioneel is, moet weg. ‘Een witregel zegt soms meer dan tekst.’

