Atum het nieuwe album van The Smashing Pumpkins is een mislukte grap of een pretentieus misbaksel, in ieder geval zijn de 138 minuten die deze ‘Rock Opera in drie delen’ duurt niet uit te zitten zonder je af te vragen of voorman Billy Corgan nog toerekeningsvatbaar is.

De voortekenen waren al niet best. Eigenlijk heeft hij met zijn band sinds de jaren negentig al geen behoorlijk album gemaakt, en de eerste twee delen van deze ‘rockopera’ die eind 2022 en begin van dit jaar digitaal beschikbaar kwamen waren al veel te pompeus. Maar met deel 3 er nu bij verpakt, is de mislukking nog tastbaarder.

Alles eraan is overdadig, de productie is lelijk, de sound bombastisch. 33 nummers waarin lelijke toetsenpartijen, slecht geplaatste koorzang en kirrende Corgan-vocalen elkaar verdringen. Intro’s en coda’s lijken lukraak aan de nauwelijks liedjes te noemen gedrochten geplakt. Wat een drama dit. Had niemand Corgan tegen zichzelf in bescherming kunnen nemen?

The Smashing Pumpkins Atum Pop ★☆☆☆☆ Martha's Music