Het nieuwe album van Rich Ruth ademt de sfeer van de spirituele jazz uit de jaren zestig ★★★★☆

Michael Rich Ruth werkt in Nashville al sinds 2018 aan muziek als helende kracht. Lange instrumentale stukken ontleend aan ambient en avant-garde drone-muziek, die op zijn twee eerdere albums zijdelings raakten aan wat voor jazz doorgaat. In 2020, toen zijn stad behalve door de pandemie ook werd geteisterd door tornado’s, zocht hij rust door veel te luisteren naar Keith Jarrett en John Coltrane. Die jazzinvloeden zijn terug te horen op het zeer imponerende, instrumentale album I Survived, It’s Over dat hij nu onder de naam Rich Ruth uitbrengt.

De zeven lange stukken ademen de sfeer van de spirituele jazz uit de jaren zestig. Je hoort Pharoah Sanders en Alice Coltrane op haar orgeltje bijna meespelen, terwijl de bezwerende gitaarsolo in het eerste nummer Taken Back niet ver van John McLaughlins werk met Miles Davis staat. Hoe alles klinkt alsof Rich Ruth als band live staat te spelen is een raadsel, geen moment merk je dat de bijdragen van bevriende muzikanten zijn gesampeld en gerangschikt. Fluit, saxen, orgel, bas en drums creëren naast zijn eigen gitaar en synths een intens auraal spektakel waarin noise, space- en freejazz je in een louterende staat van trance brengen.

Rich Ruth I Survived, It's Over Jazz ★★★★☆ Third Man Records