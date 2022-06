Het nieuwe album van Nduduzo Makhathini is een verslavend hoogtepunt in het huidige jazzaanbod ★★★★★

In 2020 trok de Zuid-Afrikaanse pianist Nduduzo Makhathini wereldwijd de aandacht met wat al zijn negende studioalbum was, Modes of Communication: Letters from the Underworlds. Het was zijn debuut voor Blue Note en een bont gekleurd album waarop Makhathini Zuid-Afrikaanse zang koppelde aan New Yorkse post-bop. Maar misschien wilde de pianist op dat album net iets te veel.

Zijn nieuwe album In the Spirit of NTU is veel meer in balans en in al zijn veelzijdigheid niets minder dan een verslavend hoogtepunt in het huidige jazzaanbod. Het is het eerste album op het in samenwerking met de Afrikaanse tak van Universal opgezette Blue Note Africa, en mag een daverend succes worden genoemd.

Het album werd in Kaapstad in augustus vorig jaar in één dag opgenomen, toen Zuid-Afrika door omikron geïsoleerd was geraakt. Makhathini had voor een groot deel een andere band om zich heen verzameld met een hoofdrol voor vibrafonist Dylan Tabisher en trompettist Robin Fassie Kock. De tenorsaxofoon van Linda Sikhakane is gebleven en krijgt in Emlilweni hulp van de altsax van de Amerikaanse Jaleel Shaw die onlangs nog op de Nederlandse podia schitterde in de band van Nate Smith.

Dat Shaws partij in New York is opgenomen en handig in het stuk werd gemonteerd, is eigenlijk niet hoorbaar. Zoals op het hele album zijn het de robuuste piano-akkoorden van Makhathini die het nummer sturen. Je hoort invloeden van McCoy Tyner tot Randy Weston terug in zijn spel, dat even weelderig als opzwepend is. Meteen al in het openingsstuk Unonkanyamba imponeert hij met staccato melodieën. Mother, dat erop volgt, is een aangrijpende blues en het enige nummer waarop zijn echtgenote Omagagu te horen is. Makhathini zelf horen we vaak in de verte meezingen in composities waarin blues, soul en jazz met Zuid-Afrikaanse funkritmes een diep spiritueel verbond aangaan.

Na een uur dampende, genre-overstijgende jazz neemt de soms wild hamerende Makhathini gas terug met een even eenvoudig als dwingend motiefje in Senze’ Nina, dat doorloopt in Ntu en je nooit meer loslaat.

Nduduzo Makhathini In the Spirit of NTU Jazz ★★★★★ Blue Note/Universal