Het nieuwe album van Marzio Scholten is breekbare, vervreemdende en soms ontroerende muziek ★★★★☆

Gitarist Marzio Scholten beweegt zich net zo gemakkelijk in jazz- als in rockkringen. Hij maakte even grillige als intense instrumentale muziek als Identikit en bracht met Marien Dorleijn (Moss) onder de naam Opera Alaska twee jaar geleden het sterke, meer rock georiënteerde The Stream uit.

Ruis is een voorlopig hoogtepunt in zijn werk als improvisator. Scholten nam laagjes impressionistisch klinkende gitaarpartijen al improviserend op en stapelde die tot wonderlijk mooie stukken muziek.

Een strijkkwartet en rafelige gitaarakkoorden met een laagje ruis brengen je in een vreemde, niet onaangename droom waarin de surrealistische sfeer wordt bekrachtigd door twee fraaie tekstbijdragen. Spinvis zingt dichterlijk (‘Ergens kijkende naar bootjes op de zee’) en Nico Dijkshoorn dicht muzikaal (‘Iedere schrijver weet diep van binnen dat hij de boel zit te belazeren’). Ook zij worden omringd door ontregelende gitaarnoten die eigenwijs hun weg vinden. De vraag of dit nog wel jazz is wordt iedere minuut minder relevant. Het is breekbare, vervreemdende en soms ontroerende muziek die alleen vanuit een jazz- en improvisatiegevoel tot stand kon komen. Ruis is behalve digitaal te ondergaan ook verkrijgbaar als muziekcassette.

Marzio Scholten Ruis Jazz ★★★★☆ Garage Moi Records/Music On Cassette