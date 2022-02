Het nieuwe album van Big Thief is gewaagd lang, maar er is geen zwak moment te bekennen ★★★★★

De productiviteit van Adrianne Lenker is zeldzaam. In 2019 bracht ze met haar band Big Thief twee jaarlijstwaardige albums uit (U.F.O.F. en Two Hands), eind 2020 gevolgd door een fonkelend solo-tweelingalbum (Songs en Instrumentals). Nu is er een gewaagd (want lang) dubbelalbum met Big Thief. Wéér prachtig.

Van Dragon New Warm Mountain I Believe in You werden sinds augustus al acht liedjes online onthuld. Nu is de volle mep beschikbaar: twintig songs en geen zwak moment te bekennen.

De band keert op ‘Dragon’ terug naar zijn folkwortels, in songs als Red Moon en Dries Roses compleet met fiddle. Het klinkt alsof de bandleden in een kring zijn gaan zitten om Lenkers liedjes onopgesmukt vast te leggen. Vier sessies waren er, op vier plekken in de VS.

Folk pakt bij Big Thief nooit stoffig of zelfs maar traditioneel uit. Lenkers liedjes zinderen van emotie, zelfs de kleinste. Haar breekbare, halfhoge vocalen helpen daarbij; er is altijd knarsende intensiteit.

Zo ontvouwt zich een album dat groots is in kaalheid, met her en der fantastisch gitaarspel van Buck Meek, die in Love Love Love en Blue Lightning knerpt en knarst als Neil Young in topvorm.

Big Thief Dragon New Warm Mountain I Believe in You Pop ★★★★★ 4AD/Beggars