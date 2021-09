Het nieuwe album van Andrew Cyrille Quartet is fraai ★★★★☆

Betrekkelijk laat in zijn rijke carrière, waarin hij samenspeelde met grootheden als Cecil Taylor en Carla Bley, heeft slagwerker Andrew Cyrille (81) in gitarist Bill Frisell een nieuwe partner gevonden. The News is het derde album in vijf jaar voor het ECM-label waarop de twee samen te horen zijn, dit keer samen met toetsenist David Virelles en bassist Ben Street.

Frisell en Virelles verschijnen afwisselend op de voorgrond. Spannend is het moment in Frisells Mountain waarop zijn kenmerkend transparante gitaarnoten lijken te worden opgelost in de donkere tonen van Virelles, terwijl de cymbalen van Cyrille zonnig blijven kletteren. Of eigenlijk is het meer knisperen wat ze doen, want zijn spel is o zo voorzichtig en precies. Maar fraai is het allemaal wel, zeker als Cyrille zijn kwartet in het titelstuk even naar een mooi stukje improvisatie leidt. Het klinkt allemaal verfijnd wat Cyrille laat horen. De tedere aanrakingen met zijn brushes, de vegen op zijn cymbalen en het versmelten met de tintelende gitaarnoten van Frisell. Knap ook, zo weinig dynamiek en toch de spanning erin weten te houden.

Andrew Cyrille Quartet The News Jazz ★★★★☆ ECM Records