Het Nederlands Dans Theater weet de ideeën van Jiri Kylian fraai in motoriek te vangen ★★★★☆

Charlie Skuy en Rebecca Horner in Bella Figura van Jiri Kylian. Beeld Joris-Jan Bos

In het oeuvre van Jiri Kylian (Praag, 1947) bubbelt altijd ergens wel een bel waanzin onder de fraai ogende oppervlakte. Zorgvuldig getimed zet de meesterchoreograaf soms even een ventiel open. Grom, daar klinkt leeuwengebrul en spert een mond zich wagenwijd open. Plop, daar vertrapt iemand een berg plastic bubbeltjes. En zoef, daar begint het achtergordijn van zilverkleurige guirlandes woest te zwiepen, of dalen midden in een choreografie toneeldoeken naar beneden, tot ze teder worden opgevangen door dansershanden. Dan sluit Kylian de luchtklep weer en schieten de dansers energiek over het podium, schuiven ze in muzikale formaties langs elkaar heen en balanceren ze op elkaars ruggen, met benen en armen gevouwen in sierlijke poses. Totdat hun lichamen weer vervaarlijk overhellen en ze op handen en voeten dierlijk verder paraderen, náást een ander grijpen of geruisloos in de verte verdwijnen.

Fraai hoe de nieuwe generatie topdansers van Nederlands Dans Theater, die Kylian nooit in als artistiek leider (1975-1999) of huischoreograaf (tot 2009) hebben meegemaakt, exact weet hoe ze zijn hints naar de kwetsbaarheid van de mens in motoriek moeten vangen, zonder expliciet te worden. Kylian verwijst nooit concreet naar gekte, ziekte of drama. Hij koestert het mysterie. Zelf citeert hij tijdens Tar and Feathers (2006), de openingschoreografie van Celebrating an Evening with Jiri Kylian!, op band uit What Is the Word, het laatste gedicht van Samuel Beckett. De Ierse auteur verwoordde hierin, op zijn sterfbed, het onvermogen jezelf uit te drukken in woorden. Iets vergelijkbaars doet Kylian in zijn bewegingstaal. Ongrijpbare emoties rillen als een herfstbries door de oersterke, jeugdige danserslijven: vederlicht en toch ontroerend zwaar.

Met dit drieluik van reprises – naast het schurende Tar and Feathers ook het onheilspellende Gods and Dogs (2008) en het heilzame Bella Figura (1995) – onderstreept het Haagse gezelschap Kylians 75ste verjaardag en het feit dat zijn oeuvre weer ruimhartig op het NDT-programma staat. Dat is in het vorige decennium anders geweest, mede op verzoek van de grootmeester zelf, om stagnatie te voorkomen en zijn ‘Kylian Company’ tot vernieuwing te dwingen. Vernieuwend is dit eerste seizoensprogramma niet, daarvoor is het wachten op de zeven premières die NDT1 en NDT2 dit seizoen beloven. De drie Kylian-werken liggen qua sfeer ook sterk in elkaars verlengde. Maar dat de choreograaf een gouden hand heeft in het ontluchten van de menselijke ziel, blijkt weer uit dit sterk vertolkte drieluik. Bovendien onderschrijven verrassende accenten in het toneelbeeld, zoals een vleugel op metershoge spinnenpoten en een videobeeld van een schuimbekkende herdershond, Kylians scherpe oog voor het totaalplaatje, ontwikkeld tijdens zijn roemruchte jaren in het speciaal voor dans ontworpen Lucent Danstheater (1987-2015). Volgende week verschijnt in Den Haag Stages of a Theatre, Kylians in eigen beheer gemaakte, filmische ode aan de creatieve betekenis van het door Rem Koolhaas ontworpen en door Carel Birnie gerealiseerde theater. Daaruit blijkt hoe zeer Kylian treurt om de afbraak van dit legendarische danstheater en met welke gemengde gevoelens hij kijkt naar het nieuwe immense cultuurgebouw Amare, waar Celebrating an Evening with Jiri Kylian! in première ging.

De Japanse Surimu Fukushi en de Amerikaanse Donnie Duncan jr. in Gods and Dogs van Jiri Kylian. Beeld Joris-Jan Bos

Celebrating an Evening with Jiri Kylian! Dans ★★★★☆ Door Nederlands Dans Theater: Tar and Feathers, Gods and Dogs en Bella Figura. Choreografie: Jiri Kylian. 22/9, Amare, Den Haag. Tournee t/m 3/12.