Het Nationale Ballet overweegt intimiteitscoach bij instuderen van emotioneel zware en fysiek beladen balletten

Tweede solisten Salome Leverashvili en Timothy van Poucke begin juni tijdens het Hans van Manen Festival in Sarcasmen (1981) van choreograaf Hans van Manen. Beeld Alex Gouliaev

Het Nationale Ballet overweegt voor het eerst in zijn geschiedenis een intimiteitscoach in te zetten bij het instuderen van emotioneel zware en fysiek beladen balletten. Dat is samen met de ondernemingsraad vorige week besproken. Bij welke choreografieën, door wie en hoe deze begeleiding wordt ingezet, is nog onderwerp van gesprek, zegt artistiek directeur Ted Brandsen. ‘Natuurlijk niet bij de kus in Sleeping Beauty. In de OR noemden dansers als voorbeeld Hans van Manens Situation uit 1970, waarin het lijkt alsof een danseres door een man aan haar haren over de grond wordt gesleept.’ Doel is te voorkomen dat dansers negatieve ervaringen opdoen tijdens het instuderen of creëren van werk waarin erotiek of seksuele agressie een grote rol speelt.

De functie van intimiteitscoach (ook intimiteitscoördinator genoemd) komt uit de filmwereld. Daar bemiddelt diegene tussen acteurs en regisseur over de interpretatie van naaktclausules om te voorkomen dat acteurs tijdens seksscènes of gewelddadige acties onder druk handelingen verrichten waarbij ze zich oncomfortabel of onveilig voelen. Acteurs maken hun grenzen kenbaar via deze vertrouwenspersoon zodat ze niet zelf in lastige disputen verzeild raken. In de filmindustrie is nu een discussie gaande of er een standaardrichtlijn moet komen voor de aanwezigheid van een intimiteitscoördinator.

Vorige week verscheen een rapport van de Raad voor Cultuur over het grote risico van grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector vanwege prestatiedruk, concurrentiestrijd, baanonzekerheid en scheve machtsverhoudingen. De grens tussen fors afbranden en stevige kritiek is diffuus. Meldpunten en vertrouwenspersonen worden onvoldoende bereikt.

Situation (1970, gemaakt voor Nederlands Dans Theater door choreograaf Hans van Manen), hier in 1981 gedanst door Rachel Beaujean en Rob van Woerkom van Het Nationale Ballet Beeld Jorge Fatauros

In de danswereld, bij uitstek een fysieke kunstdiscipline waarbij lichamelijkheid, vertrouwen en intimiteit een grote creatieve rol spelen, bestaat geen universeel protocol over toestemming van dansers. Wel worden steeds vaker gedragsregels vastgelegd. Emily Molnar, artistiek directeur van Nederlands Dans Theater, zegt desgevraagd dat het hele gezelschap zo alert mogelijk probeert te zijn waar dansers zich wel en niet prettig bij voelen. ‘Dansers komen uit alle windrichtingen en culturen. Iedere werknemer ondertekent een gedragscode en we leggen naaktclausules vast in een contract, zowel voor podiumoptredens als voor sociale media.’

Zakelijk directeur Harmen van der Hoek geeft aan dat iedereen bij Club Guy & Roni in Groningen, van hoog tot laag, gedragsregels ondertekent. Daarin staat hoe iedereen elkaars grenzen en integriteit respecteert. ‘Bij het maken van Before/After, een voorstelling die ook werd gestreamd, hebben we voor het eerst bij grote naaktscènes een danser uit ons gezelschap, die zelf niet meedeed, ingezet om signalen en gevoeligheden op te pikken.’

Brandsen zegt te hebben getwijfeld over nut en noodzaak van een intimiteitscoach voor Het Nationale Ballet. ‘Op filmsets gaat het om expliciete seksscènes. Bij ons niet. Ik heb zelf vroeger in fysiek heftige choreografieën gedanst, bijvoorbeeld van Rudi van Dantzig, waarin verkrachting werd verbeeld. Niemand van ons heeft daar trauma’s aan overgehouden.’ Maar Brandsen realiseert zich dat de tijden zijn veranderd. En ook dat jonge balletdansers uit andere tradities zich overvallen zouden kunnen voelen. ‘Als je wilt dat dansers in de studio creatief improviseren, moet je hen helpen zich open te stellen. Ze moeten zich goed voelen en daarom bespreken we dit, hebben wij een gedragscode, een werkgroep Positief Werkklimaat, een psycholoog en vertrouwenspersonen. Maar het vak van intimiteitscoach in de dans moet nog worden ontwikkeld.’

Brandsen sluit zich hiermee aan bij ontwikkelingen en discussies in de internationale balletwereld. In maart maakte The Scottish Ballet bekend, tegelijk met The National Ballet of Canada, met intimiteitscoaches te gaan werken, bij de actualisering van The Scandal at Mayerling (1978), een provocatief ballet van Sir Kenneth MacMillan over seksuele obsessie, depressie en drugsverslaving binnen een disfunctionele koninklijke familie.