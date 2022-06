Het Nationale Ballet laat de muzikale, tijdloze klassiekers van Hans van Manen tot hun recht komen ★★★★☆

Salome Leverashvili, Floor Eimers, Riho Sakamoto en Luiza Bertho in ‘Grosse Fuge’ van Hans van Manen. Beeld Alex Gouliaev

De cadeautafel van de (bijna) 90-jarige choreograaf Hans van Manen puilt uit: een televisieserie, documentaire, fotoboek, tentoonstelling, leerstoel, een dit najaar te verschijnen biografie én een vierdelig dansprogramma tijdens het Holland Festival. Acht gezelschappen dansen deze maand negentien balletten uit zijn immense schatkamer van honderdvijftig choreografieën. Natuurlijk bijt Het Nationale Ballet het spits af. Dáár heeft Van Manen zijn totale oeuvre immers ondergebracht.

Veel opsmuk met toeters en bellen behoeft zo’n openingsprogramma niet, al zou een filmpje in plaats van twéé pauzes leuker zijn. Maar als Van Manen met kaarsrechte rug en elegant loopje applaus komt halen, is het altijd feest in de zaal. Schalks kijkt hij naar publiek, orkest en gezelschap. Zijn juwelen staan achter hem: de dansers van Het Nationale Ballet die in zijn tijdloze, muzikale klassiekers laten zien hoe een Van Manen tot zijn recht komt.

Remi Wörtmeyer en Qian Liu in ‘Frank Bridge Variations’ van Hans van Manen. Beeld Alex Gouliaev

Eerste solist Remy Wörtmeyer doet dat met een soepele timing tijdens het weergaloos uitgevoerde Frank Bridge Variations (2005): na een blijmoedig, energiek duet met Qian Liu loopt hij met kloeke passen richting de coulissen om op het juiste moment in te houden én om te kijken. Het publiek voelt het en lacht, terwijl de dramatische kleur van Benjamin Brittens Variations on a Theme of Frank Bridge (1937) toch geladen is. Ook de bij het Bolsjoj vertrokken Russische ballerina Olga Smirnova heeft zich in amper twee maanden Van Manens diepgang bij het samen partneren eigen gemaakt, zelfs al cirkel je van elkaar weg. Met Constantin Allen als sterke danspartner weet ze de intense vertraging in lange, krachtige lijnen te vangen.

Constantine Allen en Olga Smirnova in ‘Frank Bridge Variations’ van Hans van Manen. Beeld Alex Gouliaev

En zo is er een zee aan details die in dit eerste programma indruk maken: het bij een lift loslaten van de taille, een hand in de nek, een ruk aan een rok, een schouder die zich loswrijft uit een omhelzing, een hoog gestrekt been dat naar de pose van tien-over-zes wordt geveerd. Timothy van Poucke stort zich vol bravoure, bijna over de top, in het treiterballet Sarcasmen (1981), maar het uitwisselen van hautaine blikken tussen hem en de stijlvolle Salome Leverashvili behoedt het optreden voor slapstick. De strijd om de heerschappij tussen de seksen in het meesterwerk Grosse Fuge (1971) is deze avond iets minder spannend dan in de prachtuitvoering van een jaar geleden, maar daartegenover staat de ongelooflijk strakke spiegeling in het heldere lijnenspel tussen vier- en tweetallen van een groep van twaalf dansers tijdens Metaforen (1965); dat gaat zo veel gelijkwaardiger dan in maart.

Salome Leverashvili en Timothy van Poucke in ‘Sarcasmen’ van Hans van Manen. Beeld Alex Gouliaev

Ook Het Balletorkest onder leiding van Jonathan Lo blaast de juiste ademteugen in de muzikaliteit van Van Manens choreografieën, soms door te versnellen of zelfs te galopperen, dan weer door in te houden en de vertraging met glijdende teugels op te rekken. Van Manens klasse lijkt soms zo verraderlijk eenvoudig, maar staat of valt bij de timing van ieders bravoure in geven en nemen. ‘Dans gaat over dans en niets anders dan dans’, zo muntte hij in 2000 zijn lijfspreuk tijdens een inauguratie in Nijmegen. ‘Hans gaat over Hans en niets anders dan Hans’: zo precies regisseert de bijna-90-jarige dit sublieme samenspel.

Hans van Manen Festival: Programma I Dans ★★★★☆ Door Het Nationale Ballet en Het Balletorkest. Choreografie: Hans van Manen. Dirigent: Jonathan Lo. 8/6, Holland Festival, Nationale Opera & Ballet, Amsterdam. Aldaar Programma II op 15, 16, 17 en 19/6, Programma III op 22, 22, 24 en 26/6 en Programma IV op 28 en 29/6.