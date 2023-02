Het nadeel van beroemde schilderijen is dat je ze al te vaak gezien hebt, op koektrommels of gespeeld door Scarlett Johansson

Ik ben Vriend van het Rijksmuseum. Dat kost 50 euro per jaar, maar dan mag ik er ook zo vaak binnenlopen als ik maar wil. Het is een waardevolle vriendschap. Wanneer ik gebukt ga onder neerslachtige gedachten als ‘Wie bén ik nou eigenlijk?’ dan spreek ik mezelf troostend toe, vrij naar Couperus: ‘Zoo ik íets ben, ben ik een Vriend van het Rijksmuseum.’

Dat heeft louter voordelen. Zo nodigde mijn Vriend mij onlangs uit voor een speciale ‘Vriendenpreview’ voor de grote, spraakmakende Vermeer-tentoonstelling. Nou, graag natuurlijk, want wie wil er nu niet naar Vermeer? Ja, Lucian Freud hield naar eigen zeggen niet van Vermeer (ik weet trouwens vrijwel zeker dat Vermeer ook niet van Lucian Freud gehouden zou hebben), maar dat was natuurlijk louter pretentieuze aanstellerij. Met zijn scheve vloertjes en afstotelijke naakten.

Daar liep ik het Rijks al binnen, in een dichte drom mede-Vrienden, die zelfgenoegzaam hun groene Vriendenkaart toonden aan de portier. RijksVrienden, zo mocht ik algauw concluderen, zijn voornamelijk grijzende, slordig geklede, te hard fluisterende jongbejaarde intellectuelen met deugdzaam onderhouden doch afgeleefde gebitten. (Jaja, ik ook.)

Er was één uitzondering: een jongetje van een jaar of acht dat, achter zijn brilletje, danig op de jonge Woody Allen liep te lijken. Hij hoorde bij een vader met een groot, belangrijk hoofd, en was kennelijk tegen zijn zin meegenomen, want hij drentelde verveeld tussen de meesterwerken.

Het nadeel van wereldberoemde schilderijen is dat je ze al te vaak gezien hebt, op koektrommels, bekers, tassen of gespeeld door Scarlett Johansson. Het meisje met de parel hing bovendien als poster in ons ouderlijk huis, met die mysterieuze blik die ik opeens wist te duiden toen onze poes net gejongd had: die keek nét zo. Vermoeid maar helder, verbaasd over haar eigen prestatie, trots, maar ook een beetje verlegen. ‘Kom eens kijken wat ik heb?’

En daar, om de hoek, hing de ‘vrouw met parelsnoer’, mijn lievelings-Vermeer. ‘Alwéér parels, hè’, hinnikte een paardachtige vrouw naast me tegen haar kennelijke zus. ‘Hij had een obsessie met parels, hè. Vanitas, hè.’ Ik probeerde niet te luisteren en bekeek vertederd het gezichtje van het parelsnoermeisje, met de halfgeloken oogopslag, het hoge voorhoofd en ronde kinnetje.

Wat had ze toch een prachtig jasje aan! Goudgele zijde, afgezet met royale bontranden van hermelijn. Ik kon bijna voelen hoe lekker warm en zacht dat aangevoeld moest hebben aan haar hals en mollige onderarmen. Ik zou een moord doen voor dat jasje...

Daar was het jongetje weer. Hij trok zijn vader aan zijn mouw en klaagde, bijna huilend: ‘Getver, pap, wat zijn het véél schilderijen!’