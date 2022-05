Het moppenboek van de zoete zusjes mijdt alles wat in de verste verte kwetsend zou kunnen zijn

Ik bekeek de bestseller-top-60, waar zich de gebruikelijke werkjes hadden opgesteld: zelfhulp, thrillers, vinkjes en Roxane van Iperen. Maar op 10 trof ik De zoete zusjes – Moppenboek, door Hanneke de Zoete, ex-schooljuf, moeder van twee ‘zoete zusjes’, trotse bezitster van de konijnen Storm en Fluffy , wereldberoemd in Nederland door haar youtubekanaal en auteur van een heleboel succesvolle spin-offboekjes over diezelfde zoete zusjes.

Onder andere dit moppenboek, dus, doelgroep 4 tot 8 jaar. Nieuwsgierig sloeg ik het open. Kinderen hebben een notoir melig gevoel voor humor. Ik kan me herinneren hoe de mijne elkaar gierend van de lach eindeloos moppen vertelden van het kaliber ‘Pudding en Gisteren’, ‘een dophertje’ en ‘twee tieten in een envelop’.

Er is sindsdien weinig veranderd, zag ik met lede ogen. ‘Waarom steekt een hond schuin de straat over?’ ‘Om aan de overkant te komen.’ ‘Wat is groen en glijdt van een berg?’ ‘Een skiwi.’ ‘Waarom gooit een oen zijn horloge uit het raam?’ ‘Hij wil de tijd zien vliegen.’

Die ‘oen’ zette me trouwens wel aan het denken. In mijn jeugd had je geen oenenmoppen, maar Belgenmoppen. ‘Wat erg dat je bent verkracht! Maar hoe weet je zo zeker dat het een Belg was?’ ‘Nou, ik moest hem erbij helpen.’ Belgenmoppen kunnen natuurlijk niet meer en moppen over verkrachting ook niet, dus zelfs als je de Belg hier door een oen vervangt blijft het een foute mop. Het moet nog best lastig zijn om tegenwoordig een moppenboek samen te stellen, want moppen, zowel de vervelende als de grappige, zijn nu eenmaal vaak kwetsend.

Hoe komt dat eigenlijk? Ik wilde te rade gaan bij Freud, die stellig iets zou beweren over een uitlaatklep van het onbewuste, Jenseits des Lustprinzips of zo. Ik heb zijn verzameld werk staan, in zestien kloeke delen, maar juist het boek waar ik naar op zoek was, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten bleek uit de kast verdwenen. Dat was vreemd, maar ook wel fijn, want nu hoefde ik me niet door dat opgefokte gezwatel heen te worstelen.

De Zoete mijdt in elk geval zorgvuldig alles wat ook maar in de verste verte kwetsend zou kunnen zijn. Zelfs in een mop over een dood konijn valt het woord ‘dood’ niet, er wordt (ongetwijfeld Storm en Fluffy indachtig) gemeld dat het konijn ‘niet meer leeft’.

Alleen voor de échte zeloten is het misschien nog niet braaf genoeg. ‘Hoe noem je het eiland met allemaal gekke criminelen?’ ‘De Malledieven.’ Fout! Woorden als ‘gek’ en ‘mal’ vallen volgens de nieuwe fatsoensnormen onder ‘validisme’ omdat ze de spot drijven met ‘mensen met een beperking’.

Ook deze lijkt me, in het kader van de genderdiscussie, op het randje: ‘Er liggen een babyjongetje en een babymeisje in een bedje. Zegt het jongetje tegen het meisje: ‘Ik ben een jongetje.’ Zegt het meisje: ‘Hoe weet je dat?’ Zegt het jongetje: ‘Dat zal ik dadelijk wel laten zien, wanneer de moeders weg zijn.’ Even later zijn de moeders weg en zegt het meisje: ‘Nou, laat zien dan!’ Het jongetje trekt de dekens omhoog en zegt: ‘Kijk, ik heb blauwe sokjes.’

Ik lachte. Hij deed me denken aan een extreem foute mop die dus zeer zeker niet in dit zoete boekje staat: ‘Jan vertelt een mop aan Piet. ‘Wat moet je doen als iemand een epileptische aanval krijgt in bad? De vuile was erbij gooien.’ ‘Nou, dat vind ik helemaal niet leuk’, zegt Piet. ‘Ik heb een broer verloren aan een epileptische aanval in bad…’ ‘O shit, sorry, wat erg!’, roept Jan. ‘Verdronken?’ Nee, antwoordt Piet. ‘Gestikt in een sok.’