Het mooiste Nederlandstalige chanson is nog altijd ‘Kees’ van Frans Halsema, een groet aan een dode vriend

Zanger en cabaretier Frans Halsema (1939-1984) in de jaren zestig. Beeld Nationaal Archief

Verdomme Kees, al weer een jaar vandaag

Dat jij begraven bent

Frans Halsema (1971)

In de thriller Levend bewijs van Annet de Jong uit 2010 krijgt de hoofdpersoon, Julius Visser, op een dag bezoek van de politie wegens geluidsoverlast. ‘In de woonkamer schalde Kees door de speakers. Frans Halsema stond op repeat.’ Niet echt feestmuziek, concludeert een van de politieagenten – een zwaar understatement.

Met Kees leverde Halsema in 1971 op de elpee Portret van Frans Halsema een melancholiek hoogstandje af. Mijmerend wordt een oude vriend bijgepraat, Kees, een jaar na diens vroege dood.

In de politiek is een ‘nieuwe’ aangetreden, Drees (minister Willem Drees jr.). Simon Carmiggelt schrijft nog steeds in Het Parool en de Apollo’s gaan nog altijd naar de maan. Terloops wordt iets over de leeftijd van Kees onthuld: ‘Je dochtertje gaat nu naar school, en volgend jaar je zoon’. Veel is er niet veranderd, het afgelopen jaar. Opgelucht: ‘Er zijn nog steeds cafés’.

Zijn entree in het metier beleefde Halsema begin jaren zestig in het Lurelei-cabaret van Eric Herfst. Halsema, Amsterdammer uit een katholiek gezin, had Toon Hermans als voorbeeld, maar zette zijn eerste, grote stappen in het ABC-cabaret van Wim Kan. ‘Geen kapsones, maakt wel een goede indruk’, noteerde Kan onderkoeld over hem in zijn dagboek.

In cabareteske programma’s met Gerard Cox trok hij volle zalen, hun samenwerking duurde met tussenpozen zes jaar. Samen met Jenny Arean schitterde hij in de musical En nu naar bed van Annie M.G. Schmidt, onder meer met de dystopische klassieker Vluchten kan niet meer. Met Arean had hij ook een verhouding, het kostte hem zijn huwelijk.

Kees leverde hem in 1972 een prestigieuze Gouden Harp op in de categorie ‘artistieke waarde’. Het nummer is een vrucht van drie grootmeesters. Harry Bannink nam de muziek voor zijn rekening, Michel van der Plas de tekst. Ze brachten het beste in elkaar naar boven. Van der Plas, een pseudoniem voor Ben Brinkel (1927-2013), was kunstredacteur van Elseviers Weekblad en een geestverwant (en vriend) van Godfried Bomans.

Cabaretduo Gerard Cox (rechts) en Frans Halsema, 1974. Beeld André van den Heuvel/Nationaal Archief

Met Halsema kreeg hij een intense band, maar zijn oeuvre strekt zich veel verder uit. Voor Wim Sonneveld bedacht hij onder meer het lied Frater Venantius, tevens een sketch, waarin zijn katholieke achtergrond zich openbaarde. Voor Halsema schreef hij ook Zondagmiddag Buitenveldert, een ander bekend nummer.

Frans Halsema met zangeres en cabaretière Jenny Arean in 1972. Beeld Nationaal Archief

De neiging van Halsema om andere wegen in te slaan en zichzelf steeds weer op de proef te stellen, was groot. Hij excelleerde bij vlagen, steeds zijn verlegenheid overwinnend. Eind 1983 werd hij getroffen door keelkanker, tijdens de voorbereiding op een voorstelling waarvan de titel een cynisch karakter kreeg: The show must go on. In februari 1984 overleed hij, hij was pas 44.

Meerdere artiesten werden getroffen door de intieme boodschap voor een overleden vriend. Acda & De Munnik zongen Kees, Youp van ‘t Hek en Gerard Cox ook. Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps zetten het nummer in 2021 in hun boek Chansons! in de categorie Nederlandstalig op de eerste plaats – nóg een teken dat Kees de tijd heeft overleefd.

