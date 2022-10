Het mooist op That’s What Happened is het concert uit 1983 met Miles Davis in bloedvorm ★★★★☆

Anders dan de vorige delen in de reeks The Bootleg Series met niet eerder (officieel) verschenen opnamen van Miles Davis, bevat de zevende uitgave niet alleen livemateriaal. Op het drie cd’s tellende That’s What Happened 1982-1985 staan ook nummers die platen als Star People (1983) en You’re Under Arrest (1985) niet zouden halen.

Miles Davis maakte in 1981 een comeback en was nog zoekende naar de juiste toon en muzikanten. Zijn grootste successen zou hij boeken met covers van de popliedjes Time After Time (Cindy Lauper) en Human Nature (1985), die hier in andere versies te horen zijn. Aardig is ook Tina Turners What’s Love Got to Do With It, dat nooit uitkwam omdat Davis er toch maar van afzag om van You’re Under Arrest een plaat met louter popcovers te maken.

Andere studio-opnamen bieden een mooie aanvulling bij het altijd wat ondergewaardeerde album Star People. Maar het mooist is de live-cd met een concert uit 1983 met Davis in bloedvorm, voor het eerst bijgestaan door gitarist John Scofield en met ook de latere Rolling Stones-bassist Darryl Jones in een hoofdrol.

Miles Davis The Bootleg Series, Vol. 7: That’s What Happened Jazz ★★★★☆ Sony Music