Het mixwerk van Dan Snaith, alias Daphni, is superieur, een dancefeest van kop tot staart ★★★★☆

De Canadees Dan Snaith is bekend onder vele schuilnamen, van Caribou tot Manitoba, maar het dancewerk dat hij uitbrengt als Daphni behoort tot zijn beste. Het album Cherry is een dancefeest, van kop tot staart. Snaith zet met een paar beats, bassen en samples steeds razend aanstekelijke tracks neer die maar door je hoofd blijven spoken.

Neem Always There, waarin percussie van een salsaband klinkt alsof die onder water is opgenomen. Snaith legt er een smurfachtig vervormd klarinetje uit een Balkanband overheen en knalt er vervolgens een beat onder die je aan je haren de dansvloer op sleept. Ook de ingetogener tracks zijn indrukwekkend. In Crimson dansen melodieuze arpeggio’s uit klassieke synths tegen elkaar in. En in Falling laat Snaith oude disco door de filters glijden, één minuutje maar, om daarna door te schieten in strakke elektronische funk (Mania) en zinderende rave (Take Two). Superieur mixwerk, bij voorkeur te ondergaan met de handjes in de lucht.

Daphni Cherry Dance ★★★★☆ Jialong