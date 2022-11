Het miegelt van de kneuen op de wintervoedselveldjes in Zuid-Limburg

De kneu. Beeld Margot Holtman

Een prachtige vogeldag in Zuid-Limburg. We zijn in Sibbe, in het eerste reservaat dat begin deze eeuw is ingericht om de korenwolf, de wilde hamster, voor Nederland te behouden. Het is de elfde van de elfde, bijna lenteachtig, vanaf de heuvel zien we het kerktorentje van Berg in het westen, het kerktorentje van Margraten in het oosten en vanaf een van de paden kan ik voor vogels eigenlijk alle kanten opkijken. Veldleeuweriken om te beginnen, en rietgorzen in veldjes met ingezaaide kruidenmengsels. Een mannetje en vrouwtje blauwe kiekendief zweven vlak boven de paarse cosmea, een carnavalesk exotisch kruid dat dit jaar per vergissing in het zadenmengsel zat, heel kleurrijk is en per ongeluk veel bijdraagt aan het draagvlak voor dit reservaat. Even spectaculair: zeker honderd putters die zaden peuren uit akkerkruiden. Dan een grote groep kneutjes, waarvoor ik hier eigenlijk ben. En omdat het niet op kan: een groep geelgorzen in de spelt, hun kopjes en buikjes schitteren diepgeel in de zon. Ongekende rijkdom.

Zestig jaar geleden was dit behoorlijk normaal voor een gemiddelde akker in de winter: veel vogels, in groepjes, op akkers met overblijvende gewassen, met graanstoppelvelden, ruige overhoekjes en heggen. Dat verdween allemaal, er kwam vooral mais voor terug.

Het is deels aan de wilde hamster te danken dat reservaten voor akkernatuur nu bestaan, dat er een paar plekjes zijn waar het geheugen kan worden opgefrist. Om de hamster voor Nederland te behouden werden her en der in Zuid-Limburg gebiedjes ingericht. Percelen met lange, smalle stroken met gewassen die het hele jaar door voedsel en dekking bieden voor het dier. Luzerne, bladrammenas, rogge, bloemenmengsels staan hier onder meer. De granen en kruiden worden niet of zelden geoogst voor menselijk gebruik, het is voer voor akkervogels.

Opvallend is dat de hamster het na twintig jaar nog altijd niet zelfstandig redt – ieder jaar nog worden hamsters uitgezet uit een fokprogramma – maar dat de reservaten een doorslaand succes zijn voor overwinterende akkervogels. Hier in Sibbe, dat in beheer is van het Limburgs Landschap, al helemaal. ‘Er kwamen hier opeens vogels die we hier heel lang niet hadden gezien,’ zegt Gerard Muskens, die als ecoloog betrokken is bij het hamsterproject. ‘Blauwe kiekendieven dus, en velduilen.’ Ook de in Nederland bijna verdwenen grauwe gors gebruikt dit gebiedje om de winter door te komen. Vooral de aantallen zijn imponerend, van groenlingen, geelgorzen, kneuen en putters. En de ene soort trekt de andere. De muizen, hamsters en akkervogels maken het gebiedje ook aantrekkelijk voor predatoren, zoals roofvogels.

In het voorjaar is de borst van het mannetje rood, net als zijn voorhoofd. In het najaar is de kneu nog altijd te herkennen aan de witte strepen op de slagpennen en de staart. Beeld Margot Holtman

De kneu dus. In het voorjaar is de kleine vinkachtige op zijn mooist. In zijn prachtkleed, zoals dat heet. Het borstje van het mannetje is dan rood, net als zijn voorhoofd. Nu zijn de kleuren vervaagd, bruiniger, maar de kneuen zijn nog altijd te herkennen aan de witte strepen op de slagpennen en de staart. Vanwege genoemde oorzaken kelderden de aantallen van het voorheen algemene vogeltje in de afgelopen vijftig jaar in agrarisch gebied, in de duinen houdt de kneu nog aardig stand. De laatste jaren lijkt het iets beter te gaan. Veel kneuen trekken in de winter naar het zuiden, maar een deel blijft hier. Ze lijken te profiteren van de wintervoedselveldjes. Gerard Muskens: ‘Het miegelt er nu van de kneutjes.’ Dat is dan de ironie, of het wrange: terwijl het op veel reguliere akkers stil is, uitzonderingen daargelaten, barst het van het vogelleven op de nagebootste akkers van weleer.

Het maakt deze dag er niet minder feestelijk om, concludeer ik dan toch maar, terwijl twee overvliegende raven een slotakkoord uitrollen.