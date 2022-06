Het meest traditionele bluesalbum van Vieux Farka Touré is een eerbetoon aan zijn vader, en zijn beste werk tot nu ★★★★☆

Vieux Farka Touré, de zoon van de Malinese gitaarlegende Ali Farka Touré (1939-2006), trok met zijn eigen gitaar een breed spoor door een wereld aan muziek; hij maakte pop met indiezangeres Julia Easterlin, en folk met de Israëlische pianist Idan Raichel. Liefhebbers van de mystieke muziek van zijn vader krijgen nu gelukkig weer iets in de schoot geworpen, want het nieuwe album Les racines (de wortels) is een diepgravend eerbetoon aan de traditie, zijn vader, de Malinese blues en de Songhai-cultuur van West-Afrika.

De geest van de vader waart rond op het hele album, al vanaf de sprankelende opener Gabou ni tie. De groovende gitaren en indringende zang van Touré worden aan de randen versierd door de gitarist Amadou Bagayoko, van het Malinese duo Amadou & Mariam. Het nummer, over de verworvenheden van een traditionele opvoeding, blijft golven rond één noot, maar hypnotiseert je naarmate de grondtoon langer wordt aangehouden. De bedwelmende koorzang van Touré en zijn vocalisten maakt de meditatie compleet: wat een geweldig nummer.

Touré heeft jaren aan zijn album gewerkt, ook al uit respect voor de voetsporen waarin hij loopt. De tokkelende, zoekende bluesgitaar zit dicht op het zo baanbrekende werk van zijn vader, maar Touré heeft ook buitensporig veel aandacht besteed aan de gasten in zijn studio in Bamako. In Ngala kaourene zucht een fluit naast de tokkelende gitaar, en in de wiegende instrumental Les racines betoveren de in elkaar grijpende snaren naast beheerste percussie en donker rollende bassen. In de opeenvolgende tracks Adou en L’Âme zingt Vieux over familie, en wat generaties aan elkaar hebben door te geven. Hij bouwt er een spirituele trance omheen, waarbij een subtiel gonzend keyboard en opnieuw een opgejaagde fluit naar de toekomst mogen wijzen. Zijn mooiste album tot nu.

Vieux Farka Touré Les Racines Global ★★★★☆ World Circuit/ V2