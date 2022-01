Het massale protest tegen het doorroodloopverbod is hartverwarmend

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Ik ben een fervent doorroodloper. Heerlijk vind ik het. Als ik weet dat er ergens een stoplicht op rood staat om doorheen te lopen, ben ik erbij. Loop ik gerust een blokje voor om. Het is de adrenaline die de kleur van het stoplicht me geeft. Als een rode lap op een stier, zou je kunnen zeggen: ik gá gewoon. Maar als ik die passie volg, riskeer ik een boete. En ook het nieuwe kabinet lijkt niet van plan het doorroodloopverbod op te heffen.

Terecht, vinden sommigen. ‘Door rood lopen is gevaarlijk, dat kunnen we er nu niet bij hebben in de ziekenhuizen’, is een veelgehoord argument. Ik ontken niet dat er soms doden of gewonden als gevolg van door rood lopen te betreuren zijn, maar daartegenover staat het plezier van zo veel meer anderen. En is dat niet veel belangrijker? Stel jezelf eens de vraag: ‘Wil ik jaren toevoegen aan m’n leven of leven toevoegen aan m’n jaren?

Bovendien ontstaan ongelukken bijna altijd doordat mensen niet weten hoe je veilig door rood moet lopen. Ik blijf het herhalen: áltijd eerst kijken of er niets aankomt. Goede voorlichting is daarom belangrijk, maar daar ontbreekt het aan. De overheid kan ons natuurlijk niet vertellen hoe je veilig de wet overtreedt. Zo veroorzaakt het verbod juist méér ongelukken, niet minder.

Hoe kan het dan dat er toch zo halsstarrig aan wordt vastgehouden? Ik kan niet anders dan concluderen dat het hier gaat om een geval van ouderwets burgertje pesten. De mensen mogen geen plezier meer hebben in dit land. Maar er is hoop. De afgelopen dagen liep Nederland massaal door rood. Een duidelijk en hartverwarmend signaal. Nederland is klaar met de betutteling en dat laten we zien ook.