Het manifest Misfits is verplichte kost voor omroepbazen

In 2018 werd actrice, scenarioschrijfster en Emmy Award-winnaar Michaela Coel (Chewing Gum, I Will Destroy You) als vijfde vrouw en eerste persoon van kleur uitgenodigd om de 43ste editie van de MacTaggart-lezing te verzorgen op het prestigieuze, internationale Edinburgh TV Festival. De lezing, maar vooral de weg ernaartoe, vormen het uitgangspunt voor haar manifest Misfits, een aanklacht tegen de bestaande en dominante witte cultuur in de tv-wereld, waarin geen plaats is voor misfits, een term waarvoor Coel zelf een woordenboekdefinitie maakt: ‘Een misfit is iemand die anders naar het leven kijkt. Maar velen worden ook als misfits gezien omdat het leven anders naar hen kijkt.’

Ondanks het soms overvloedige gebruik van eigentijdse begrippen als transparant, narratief en de ambitie ‘om verhalen te vertellen’, maakt Coel doeltreffend gebruik van haar eigen geschiedenis, die ze opdient met afwisselend beschouwingen en schrijnende ervaringen. Misfits is verplichte kost voor alle tv-producenten en omroepbazen in Nederland, die net als de collega’s in het Verenigd Koninkrijk op zoek zijn naar misfits, ‘zoals kinderen in een speeltuin naar snoepjes zoeken, snakkend naar zoet, zich ervan bewust dat ze winstgevend kunnen zijn’.

Michaela Coel: Misfits. Uit het Engels vertaald door Nisrine Mbarki. De Geus; € 17,50.