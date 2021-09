Respect

Makkelijk is het niet, een film maken over het leven van Aretha Franklin (1942-2018). De Amerikaanse zangeres van monsterhits als Think, Respect en (You Make Me Feel Like) A Natural Woman had een machtige carrière die ruim zestig jaar duurde, van haar begindagen als gospelzangeres tot haar laatste optredens als doorgewinterde Queen of Soul. Daarbij had ze een bewogen privéleven, waarvan de details altijd schimmig bleven. Zelfs haar biograaf David Ritz kreeg lang niet alles boven water.

Respect lijkt grotendeels gebaseerd op de gelijknamige biografie die Ritz in 2014 publiceerde, al ontbreekt zijn naam op de aftiteling. Terwijl Franklin (Jennifer Hudson) aan de weg timmert, tonen flashbacks hoe ze opgroeit als getalenteerd kind in een muzikaal milieu. Vader C.L. Franklin (Forest Whitaker) is een vooraanstaand dominee en burgerrechtenactivist met uitstekende connecties; in zijn huis in Detroit is het een komen en gaan van beroemdheden. Zijn dochter is voorbestemd voor de bühne.

Een eenvoudige weg is het niet. Haar leven lang wordt Franklin geplaagd door demonen, zoals het in de film omfloerst genoemd wordt. Het leidde tot drankmisbruik en een reputatie als opvliegende diva. Het trauma dat daaronder schuilging – naast het te vroege verlies van haar moeder – is schokkend, maar wordt in Respect zo terloops behandeld dat het eerder verwarrend dan verklarend werkt.

Het mag niet te duister worden, hebben de makers van Respect geoordeeld. Die beslissing maakt de film nogal gespleten: zo is C.L. Franklin het ene moment een griezel, het volgende een liefhebbende vader. Ongetwijfeld had hij in werkelijkheid ook meerdere gezichten, maar de wisselvalligheid van de scenarioschrijvers lijkt eerder een compromis dan een visie op zijn karakter. Dat geldt ook voor Ted White (Marlon Wayans), Franklins gewelddadige echtgenoot, over wie niet wordt vermeld dat hij een pooier was. Zo blijft het warrige scenario maar schipperen, in een poging Franklins uitbundige leven keurig binnen de genrewetten van de biopic te persen.

Gelukkig zit het met de muziek wel goed in Respect. Daar trekt de bijna 2,5 uur durende film ook ruim de tijd voor uit. Actrice en zangeres Jennifer Hudson, een logische keuze voor de hoofdrol, vertolkt Franklins oeuvre met overgave. Het is mooi, en toch blijft het een beetje behelpen – al kan Hudson er weinig aan doen. Hoe Franklin mensen raakte wordt duidelijk tijdens de aftiteling, wanneer haar uitvoering van A Natural Woman ter gelegenheid van de Kennedy Center Honors uit 2015 te zien is. Franklin, dan al in de zeventig, brengt met haar stem en performance de zaal in vervoering. Dat is de energie die de film nodig had.