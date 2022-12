Het lukt Sandra Kramerová tijdens Dictatorship of Love de suggestie van een massachoreografie te wekken ★★★★☆

Doctatorship of Love van Sandra Kramerová. Beeld Melanie Lemahieu

Het podium van Theater De Generator in Leiden telt amper dertig vierkante meter. Toch lukt het de jonge choreograaf Sandra Kramerová tijdens Dictatorship of Love daarop de suggestie van een massachoreografie te wekken. Zodra in de soundscape een drumband begint met roffelen, beginnen drie danseressen sportief te marcheren met een motorische mix van warming-up, gymnastische dans en mimische theaterdans. Een aantal lichaamsposes doet denken aan sociaal-realistische standbeelden uit voormalige Oostbloklanden – Kramerová is geboren in Slowakije en opgeleid in Amsterdam. Maar dan zachter, minder hoekig en minder in beton gegoten.

Hun handen vibreren regelmatig mee met de pompende beat van hun hart. Ze dansen in dienst van een groot, gezamenlijk ideaal: De Liefde. Die spat duidelijk af van hun motoriek, glimlach en trots geheven kinnen. Het drietal, fraai gekleed in kubistisch ogende gympakken, kijkt over de zestig toeschouwers heen, richting een onzichtbare Grote Leider. Die dicteert via een krakerige speaker ritme en tempo van hun sprongen, huppels en hemels gestrekte armen. ‘One Love, One Truth’ klinkt als slogan, net als ‘True love isn’t found. It’s build.’

Natuurlijk komen er barstjes in hun collectieve toewijding – ook liefde kan megalomaan worden. ‘Als mensen lid worden van een collectief, desintegreert hun individuele bewustzijn’, zo scandeert Inbal Abir het motto van Dictatorship of Love. Ze begint zenuwachtig haar kreten te verhaspelen, waarna het trio zich als was-in-dictatoriale-handen uit elkaar laat spelen. De scène met sancties voor misstappen herhaalt zich net te vaak. Maar de drievuldiging die daarna plaatsvindt, juist om die massachoreografie te verbeelden, is wel weer een leuke verrassing. Kramerovás danstaal doet denken aan het werk van de in Hongarije geboren choreograaf Krisztina de Châtel (79). Stel dat zij hun stoere handen ineen zouden slaan: een mooi ideaal om voor te strijden.