Het lukt gezelschap Punch niet van het ongrijpbare ‘Ongerijmd’ duidelijk theater te maken ★★☆☆☆

De jonge toneelschrijver Frank Siera moet een sterke fascinatie hebben voor kunstenaars met een gewelddadig karakter. Deze zomer schreef hij Poetic Licence, dat werd gespeeld in het Over het IJ-festival in Amsterdam en ging over de Engelse toneelschrijver Joe Orton. Theaterbolwerk Punch (een nieuwe initiatief waarover later meer) voert nu zijn nieuwe stuk Ongerijmd op, over dichter Gerrit Achterberg. Joe Orton en zijn vriend sloegen elkaar de hersens in met een hamer, Achterberg schoot zijn hospita dood nadat hij zich had vergrepen aan haar dochter.

Getroebleerde mannen dus, met een onalledaags leven. Ongerijmd begint met het voordragen van een gedicht van Achterberg, waarna vijf acteurs (Carine Crutzen, Marisa van Eyle, Niek van der Horst, Willem Voogd en Kharim Amier) zich verdiepen in ’s mans leven en werk, maar eigenlijk vooral in zijn eigenaardigheden. In korte scènes horen we over Gerrit Achterberg als klein jongetje met toen al agressieve neigingen (jaloers op een jonger zusje) tot opstandige puber en ten slotte de dichter die vaak een pistool bij zich had. Een man met gekte in zijn kop, en een fascinatie voor de dood. En die alles van zich af schreef in zijn gedichten, die tot de top van de Nederlandse literatuur behoren. Een enkele keer wordt een gedicht voorgedragen, maar gek genoeg wordt nergens ingegaan op de artistieke waarde of het ontstaan ervan.

Siera heeft zich vooral uitgeput in taalspelletjes die weliswaar vernuftig zijn maar niet echt theatraal. Zo wordt het woord ‘ontoerekeningsvatbaar’ aan alle kanten uitgepluisd, verklaard en weer in elkaar gezet. De schrijver laat ook weten dat hij niet van de straat is, door te refereren aan Tsjechov: als in een toneelstuk in het eerste bedrijf een pistool is te zien, weet je dat het wapen aan het eind af zal gaan. Ongerijmd is al met al behoorlijk abstract, gewild ongrijpbaar, en daarvan moeten de vijf acteurs toch begrijpelijk theater zien te maken.

In regie van Hanneke Braam en met als decorstuk een houten installatie (windmolen, zonnewijzer?) lukt ze dat maar met mate. Waar deze tekst zich het best leent voor een monoloog, spelen de vijf dit als een soort tekstspel waarin gedachten, wetenswaardigheden en anekdotes zo omfloerst mogelijk door elkaar heen lopen. Het maakt het er allemaal niet duidelijker op, en vooral ook saai.

Ongerijmd is de eerste productie van Theaterbolwerk Punch, dat zich onder het motto ‘Van de planken op de planken’ wil inzetten meer nieuwe Nederlandse stukken van nog redelijk onbekende schrijvers in de theaters te brengen. Vast onderdeel van deze eerste productie is een nagesprek met schrijver Frank Siera (die ook meegaat op tournee), waarin het op de premièreavond vooral ging over cancelcultuur en outsider-art. In hoeverre mag je genieten van het werk van een foute of waanzinnige kunstenaar – dat was de voornaamste vraag. Het antwoord bleef vaag.