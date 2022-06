Het lukt de sekszusjes snel de juiste sfeer te creëren voor boeiende en mooie gesprekken met scholieren

‘Acht jaar geleden deed ik mee aan The Voice en toen heeft Ali B. mij… kan ik verkracht zeggen?’ Het is inmiddels zes maanden geleden dat we in de choquerende Boos-uitzending over The Voice of Holland zagen hoe een oud-kandidaat van The Voice of Holland, die tegen haar zin seks had met Ali B., moeite had het verkrachting te noemen. Ze vertelde dat ze verstijfde, voelde dat ze niet weg kon, en veel later pas besefte dat wat daar gebeurde niet kon. Sindsdien staat het onderwerp grensoverschrijdend gedrag in veel organisaties en bij de overheid ‘hoog op de agenda’.

En nu?

En nu zijn daar de sekszusjes, met Naakt voor de klas. Daarin staan Krista en Marcelle Arriëns natuurlijk niet naakt voor de Amsterdamse middelbareschoolklassen om les te geven over seks en seksualiteit, maar geven ze zich wel behoorlijk bloot. Zo vertelden ze in de eerste aflevering over hun eerste keer seks, en ging het woensdagavond over ‘consent’.

Marcelle vertelt over een keer dat ze seks had op vakantie. Na een flirterige avond was ze met een jongen op een hotelkamer beland. Toen ze eenmaal bezig waren had ze ineens geen zin meer, ze vond hem toch niet zo leuk. Maar doordat hij teleurgesteld reageerde, ging ze er toch maar mee door.

Is hier sprake van toestemming of niet? vragen de sekszusjes aan de vierdeklassers. Leerling Farah tegen Krista: ‘Consent aangeven is best lastig, want het wordt je ook niet aangeleerd. Je moet het eigenlijk gewoon echt tegen elkaar zeggen, dat is het. Het is eigenlijk best simpel, maar ook o zo moeilijk.’

Krista en Marcelle Arriëns in 'Naakt voor de klas'. Beeld VPRO

Het grappige is: de gesprekken met de leerlingen beginnen natuurlijk allemaal superongemakkelijk. ‘Akward!’ Toch lukt het de openhartige en ongecensureerde sekszusjes snel een sfeer te creëren waarin boeiende en mooie gesprekken tot stand komen en vooral ook talloze kwartjes vallen. En niet alleen bij de leerlingen.

We zien de vrouwen ook vertrouwelijke zussengesprekken voeren tegen het wijdbeense decor waarin we ze al drie jaar Sekszusjes TV maken. Ooit begonnen ze online met afleveringen van een kwartier. Nu zien we ze in langere, verdiepende afleveringen die anders dan het vlot gemonteerde Sekszusjes TV wat serieuzer aanvoelen, maar nooit saai en zeker niet humorloos zijn. Ze hebben namelijk ook hun kleispullen meegenomen. Daarmee kleien ze ter illustratie allerlei situaties van grensoverschrijdend gedrag die ze meestal zelf meegemaakt hebben, maar een man met een snor en kaars kleien ze bijvoorbeeld ook.

Het is de combinatie van oprechte interesse, persoonlijke betrokkenheid en een speelse toon die ervoor zorgt dat je, of je nu jongere of volwassen bent, meegaat op een gezamenlijke reis met de sekszusjes. Het is moeilijk je betere reisleiders voor te stellen.