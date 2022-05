Het luie script van Foodies past keurig binnen het romantische genre ★★☆☆☆

Foodies

Aartsvijanden zijn ze, bio-foodblogger Sam (Sanne Vogel) en ‘fitgirl’ Lilian (Holly Mae Brood), beiden in de race voor een eigen kookshow. Foodies, van soapserieveteraan Mannin de Wildt, prikt wat in de eet-idiotie en de druk van volgers op sociale media. Ook is er een gladde uitgever (Loek Peters), die Sam in zo'n ‘yogakillerbody’ wil persen.

Hoofdrolspeler Vogel is charmant onhandig, opponent Brood beschikt over een plezierig gestaald venijn. Jammer van het script, dat lui leunt op een krakkemikkig plotje: chefkok Marco (Sinan Eroglu) heeft maar niet door dat nieuwe vlam Sam degene is die zijn restaurant kapotschreef. Taaie dialoog ook, in hun onderonsjes.

Verder past Foodies keurig binnen het romantische genre: jonge vrouw raakt verward in de moderne wereld en hervindt zichzelf bij een stabiele man: ‘Ik wil zijn wie ik ben, bij jou.’