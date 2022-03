Het lijkt of de Red Hot Chili Peppers vergaten echt goede liedjes om het spel van John Frusciante heen te bouwen ★★★☆☆

Beeld TV

Het was goed nieuws voor fans van de Red Hot Chili Peppers, toen in 2019 gitarist John Frusciante (52) zich, na tien jaar afwezigheid, voor de derde keer bij de band meldde. Met hem maakte de Californische rockband, die afstevent op zijn veertigjarig jubileum, toch de beste platen. En je hoeft maar even naar het eerste liedje Black Summer van het twaalfde Peppers-album Unlimited Love te luisteren om te weten wat Frusciante’s rol zo bijzonder maakt.

Het is zijn even soepele als pregnante en even inventieve als directe gitaarspel dat meteen domineert. Het lijkt alsof de andere drie bandleden Anthony Kiedis (zang), Flea (bas) en Chad Smith (drums) met hun producer Rick Rubin (ook weer terug) met zo veel bewondering naar hem luisterden tijdens de opnamen dat ze vergaten echt goede liedjes om zijn spel heen te bouwen.

Want daar ontbreekt het op Unlimited Love toch een beetje aan. Tussen de zeventien nieuwe nummers is het niet moeilijk een handvol nummers aan te wijzen (White Braids & Pillow Chair, One Way Traffic, Veronica) die zelfs niet door Frusciante gered kunnen worden.

Deze liedjes komen tegen het einde van het album. De opening is sterker. Rubin geeft gitaar, bas en drums alle ruimte om samen een droog, helder geluid neer te zetten. Kiedis is goed bij stem, al zingt hij beter dan hij rapt. Naar meer smaakt het jazzy blazersarrangement in Aquatic Mouth Dance en goed hoorbaar is de invloed van een vroege Prince in een van de hoogtepunten She’s a Lover. Een betrekkelijk kort liedje ook, want Rubin lijkt veel liedjes met een couplet op te rekken om Frusciante een extra soloronde te laten doen.

Dat verdient zijn spel beslist. Hij redt de meeste liedjes waarin Kiedis, een man van bijna 60 met teksten over meisjes, naar de achtergrond verdwijnt. Ook trekt Frusciantes stem vaak mooie extra zanglijnen. In het sterkste nummer The Heavy Wing verdrukt hij Kiedis zelfs als zanger. Dit is eigenlijk de enige keer dat de contouren van een echte Peppers-hit zichtbaar worden. Zo eentje die festivalweiden kan doen opbloeien. Het was de perfecte finale van Unlimited Love geweest, had het album geen zeventien maar tien liedjes geduurd. Ook dan hadden we geweten dat de Peppers eigenlijk niet zonder Frusciante kunnen.

Red Hot Chili Peppers Unlimited Love Pop ★★★☆☆ Warner Music