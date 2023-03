Het liedje ‘Peggy Sue’ leidde binnen een jaar tot een huwelijk

Buddy Holly and The Crickets in 1957. Beeld Getty

I love you Peggy Sue

With a love so rare and true

– Peggy Sue, Buddy Holly and The Crickets (1957)

Het is een adembenemend hoofdstuk in de memoires van Peggy Sue Gerron, Whatever Happened to Peggy Sue? uit 2008. Ze reconstrueert hierin gedetailleerd hoe ze onverwacht met een aan haar opgedragen liedje werd geconfronteerd, gespeeld door Buddy Holly and the Crickets.

Voor The Biggest Show of Stars in Sacramento op 18 oktober 1957 had Jerry Allison, de drummer van The Crickets, speciaal voor haar een plek geregeld. Eerst was Chuck Berry aan de beurt, toen Fats Domino en vervolgens kwamen Buddy Holly and The Crickets het podium op.

Poster van ‘The Biggest Show of Stars’ uit 1957. Beeld HA.com

Ze kende de jongens uit Texas nog van de middelbare school en had ze een tijd niet gezien. Het waren mannen geworden, gestoken in kekke grijze pakken en met een magnetiserende aantrekkingskracht. En wat een sound! ‘Van trots kreeg ik tranen in mijn ogen.’

En toen moest het hoogtepunt nog komen. Buddy Holly nam het woord: ‘Dit is een speciaal nummer, voor een speciaal persoon.’ Na het aftellen gaf de band gas. Ze wist niet wat ze hoorde: Pa-he-ggy, my Pa-he-ggy Sue. ‘Ik was zo in verlegenheid gebracht dat ik wel kon sterven. Al die mensen die mijn naam zongen. Ik zakte diep weg in mijn stoel, mijn gezicht achter mijn handen.’

Ep ‘Peggy Sue’.

Eigenlijk was het nooit de bedoeling geweest van Charles Hardin Holley, beter bekend als de bebrilde zanger Buddy Holly, om haar in het zonnetje te zetten. De song heette eerst Cindy Lou, vernoemd naar de baby van zijn zus Patricia. Maar drummer Jerry Allison zei een oogje te hebben op de blonde Peggy Sue Gerron. Of de titel kon worden aangepast.

Tijdens de opnamen dreigde Buddy even om de naam terug te draaien, als Jerry zich niet aan het ritme hield. Vol vuur trommelde hij er daarna op los en kreeg hij zijn Peggy Sue – en later ook Peggy Sue Gerron zelf. Jerry pikte haar op na de show en ze aten samen gezellig een pizza. Een jaar later waren ze getrouwd.

Peggy Sue Got Married was het logische vervolg dat Buddy Holly schreef. Dat nummer zou uiteindelijk postuum worden uitgebracht, na die tragische dag, 3 februari 1959, door zanger Don McLean ‘the day the music died’ genoemd: Buddy kwam om bij een vliegtuigongeluk, samen met Ritchie Valens en The Big Bopper. Daarmee stierf de eerste rock-’n-roller die zijn eigen liedjes schreef, een groot voorbeeld voor The Beatles en The Rolling Stones.

Buddy Holly, circa 1958. Beeld Getty

Het door Holly bezongen huwelijk van Peggy Sue met Jerry de drummer liep eind zeventig op de klippen. Ze viel daarna in de armen van een loodgieter uit Californië en werd zelf de eerste vrouwelijke gediplomeerde loodgieter in die staat.

Ruim voor haar dood, in 2018, dook ze plots op als achtergrondzangeres van een stel ouwe rockers, George Tomsco and the Fireballs. Spijtig genoeg kwam het niet tot een uitvoering van Peggy Sue, vocaal ondersteund door de echte Peggy Sue.

