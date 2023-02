Het lied over Jeremy's zelfmoord was een grote hit voor Pearl Jam, maar zijn familie werd niks gevraagd

Jeremy staat op 'Ten', het debuutalbum van Pearl Jam.

King Jeremy the wicked

oh, ruled his world

Jeremy, Pearl Jam (1991)

Op 8 januari 1991 om 9.45 uur toverde de 15-jarige Jeremy Wade Delle een .357 Magnum tevoorschijn en pleegde hij ten overstaan van dertig leerlingen en lerares Fay Barnett zelfmoord op de Richardson High School in Texas.

Jeremy had een les gemist en moest een absentiebriefje halen, in plaats daarvan kwam hij terug met een wapen. ‘Mevrouw, ik heb meegenomen wat ik echt wilde’, zei hij tegen de lerares Engels, stopte de loop van de Magnum in zijn mond en haalde de trekker over. Een getuige zag iedereen gillend en huilend de klas uitrennen. Jeremy bleef achter, liggend in een plas bloed.

In The Dallas Morning News werd Jeremy een ‘loner’ genoemd. Bij een klasgenoot had hij een zelfmoordbrief achtergelaten. De schooldirecteur stelde dat Jeremy een notoire spijbelaar was en had hierover gesprekken gehad met hem en zijn vader. Later werd hij een drugsgebruiker genoemd.

Eddie Vedder van Pearl Jam, tijdens MTV Unplugged in 1992 in New York City. Beeld WireImage

Gebrek aan ouderlijke aandacht

Eddie Vedder, de zanger en liedjesschrijver van Pearl Jam, kreeg het artikel uit The Dallas Morning News begin 1991 in handen, vertelde hij in een interview met Billboard. Het incident deed hem denken aan een jochie van vroeger die op een dag met een wapen de klas in kwam lopen en het aquarium aan gort schoot.

Ook verwees Vedder naar een school waar een gewapende leerling zijn klasgenoten gijzelde. ‘Het zijn totaal verschillende verhalen, maar de rode draad zou het gebrek aan ouderlijke aandacht kunnen zijn.’

Dat gemis aan vaderlijke en moederlijke nestwarmte werd het repeterende element in Jeremy, de derde single van Pearl Jam’s cd-debuut Ten. Uit verzet tegen lakse ouders nam ‘King Jeremy’ in deze duistere rocksong het heft in handen en ‘sprak hij zich uit in de klas’, waarmee Vedder doelde op de zelfmoord.

De toen 12-jarige Trevor Wilson vertolkt Jeremy in de clip die bij het nummer werd gemaakt.

Zeer getalenteerd

Met de bijbehorende video, waarin zijn dood expliciet in beeld werd gebracht, won Pearl Jam vier MTV-video-awards. De rol van Jeremy werd vertolkt door de toen 12-jarige Trevor Wilson. Door de clip werd hij het iconische gezicht van de grunge-beweging. Wilson trok zich na dit publicitaire bombardement terug in zijn studeerkamer en ging bij de Verenigde Naties werken. Pas in 2016 kwam hij weer in het nieuws toen bleek dat hij in Puerto Rico op 36-jarige leeftijd was verdronken.

In 2018, 27 jaar na de tragische dood van haar zoon, liet Jeremy’s moeder Wanda Crane voor het eerst van zich horen. ‘Die dag dat hij stierf, heeft zijn leven niet bepaald’, zei ze tegen een lokale televisiezender in Dallas. ‘Hij was een zoon, een broer, een neef, een kleinzoon. Hij was een vriend. Hij was zeer getalenteerd.’

Zijn vader Joseph reageerde al in 2009, toen politiebeelden van de zelfmoord dreigden te worden geopenbaard. Jarenlang werd hij lastig gevallen door Pearl Jam-fans die ‘iets’ van Jeremy wilden hebben. Zonder te checken wat de achtergronden en de verhoudingen in het gezin waren, had Vedder de dood van hun kind tot een lied verwerkt.

De familie werd niks gevraagd. ‘Het nummer maakte Pearl Jam beroemd, maar ik moest daardoor mijn huis verkopen en verhuizen.’