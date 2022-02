Het leven van het harig porseleinkrabbetje op een steen in de Oosterschelde

Beeld Margot Holtman

We glijden min of meer de Oude Zeedijk af, ter hoogte van Kattendijke, Zeeland, over de wieren, de Oosterschelde in. Hier liggen oude, verlaten oesterputten en een volgens Mick Otten niet al te best aangelegde getijdenpoel voor zeedieren. Aan deze kant van de dijk, in het zoute water, wordt het voor Otten, actief in de Stichting Anemoon en de Strandwerkgemeenschap, pas interessant. Van veel soortgroepen die op het land voorkomen weet hij weinig, van mariene soorten des te meer. Hij duikt in de Oosterschelde, snorkelt en schuimt de kanten af. Vandaag gaan we ‘stenen keren’.

Met onze laarzen banjeren we door het ondiepe water, aanvankelijk althans, want het water zakt en zakt – het wordt laag tij – en na twee uur is het landschap volledig veranderd: overal stenen, dieren en zeewieren. Een rotslandschap met vooral oesters, zo lijkt het. Japanse oesters, exoten, ze moeten hier woekeren met de ruimte, de scherpe punten staan omhoog, het is net een landschap van flats. Even verderop verzamelen andere mensen de oesters, tien kilo meenemen is toegestaan.

Mijn eerste indruk bij aankomst was dat dit tafereel heel Hollands is, of Zeeuws, maar het tegendeel is dus waar, de globalisering heeft flink toegeslagen in de wateren van de delta. De Japanse oesters werden in de jaren zestig geïntroduceerd toen onze gewone oester, of platte oester, zowat volledig was verdwenen door ziekte en overbevissing. De exoot deed het zo goed dat er al snel werd gesproken van een plaag, en van negatieve effecten op bijvoorbeeld mossels, kokkels, de gewone oester en, indirect, vogels. De werkelijkheid is minder zwart-wit. In al die oesterriffen blijken mossels te kunnen groeien, en ook allerlei inheemse soorten vinden er juist bescherming.

Stenen keren, dat moet je letterlijk nemen. Mick Otten draait her en der basaltblokken en andere grote stenen om. En dan blijkt er op de onderkant van die stenen overweldigend veel leven te bestaan. ‘Pakjes uitpakken’, zo noemt Otten het, bij iedere steen weer de spanning: wat treffen we aan? Nog meer Aziatische soorten, zoals de Japanse stekelhoren en de Japanse knotszakpijp, de penseelkrab en we zien naast de stenen ook wakame, een bruinwier, dat in bakjes wordt verkocht in de supermarkt.

Beeld Margot Holtman

Maar ook: duizenden alikruiken, krabbetjes, kreeftgarnalen, wormpjes en sponzen, gewoon inheems, al zijn veel soorten voor mij als landrot dan weer nieuw. En daar is dan het harig porseleinkrabbetje. ‘Een soort lopende teddybeer’, aldus Mick Otten, ‘kijk, alleen op deze steen leven er al vijftien.’ Een eigenaardig krabbetje met haartjes, dat een voorkeur heeft voor beschutte kusten in getijdengebieden, zoals de Oosterschelde.

Ondanks de naam is het geen krabbetje, hij is meer verwant aan de heremietkreeften. Een krab heeft vier paar looppoten, maar bij het harig porseleinkrabbetje zijn er maar drie ontwikkeld. Otten: ‘Hij loopt ook niet zijwaarts, zoals krabben, maar achteruit. Kijk, ze willen nu uit het licht, je ziet ze achteruit waggelen.’ Otten wijst op de ‘krankzinnig grote schaarpoten’ van een krabbetje. Die dienen als bescherming. En inderdaad: het krabbetje heeft de poten voor zijn gezicht geslagen.

Met twee ‘prachtige vangarmpjes’ verzamelt het harig porseleinkrabbetje continu plankton. Dat doet het zijn hele leven in principe op dezelfde plek, op deze steen dus. Mick Otten: ‘Ik denk dat ze in hun leven niet verder komen dan een meter.’ Goed, de steen netjes terug keren. Deze krabbetjes hebben zojuist de reis van hun leven gemaakt.