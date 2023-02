Het leven onder apartheid vanuit zwart perspectief: de indrukwekkende foto’s van Ernest Cole

Buiten het station van Johannesburg: iedere zwarte Zuid-Afrikaan moet een identiteitskaart laten zien. Soms worden zelfs iemands bezittingen doorzocht. Beeld Ernest Cole / Magnum Photos

Er zijn van die foto’s die in je gedachten blijven hangen, lang nadat je ze voor het eerst hebt gezien. De Zuid-Afrikaanse fotograaf Ernest Cole (1940-1990) fotografeerde straatjongens in Johannesburg. ‘Stadswezen’ werden ze genoemd, schrijft hij in zijn klassieke fotoboek House of Bondage, een indrukwekkend portret van het Zuid-Afrika onder het apartheidsregime vanuit een zwart perspectief.

‘Er zijn er zoveel dat je ze niet meer opmerkt. Ze zijn onderdeel van het landschap zijn geworden. Ze zwerven door de stad in kleine groepen, als vuilnis dat door de straten waait.’ Cole kon ook schrijven. Bedelen, zakkenrollen en overleven gingen hand in hand bij deze jongens. Cole legt hun leven vast. Hij laat hun smeekbede klinken: ‘Please, baas, penny. I hungry. Please, baas.’

Op een van de foto’s die het boek en de gelijknamige tentoonstelling in het Amsterdamse fotomuseum Foam heeft gehaald, zien we hoe een witte zuid-Afrikaan hard uithaalt naar een jongen die zijn handen heeft uitgestrekt: please, baas! Het zit hem in de wrede vanzelfsprekendheid waarmee de oorvijg wordt uitgedeeld, maar misschien ook in het feit dat de man (jasje, stropdas, wit overhemd) zijn andere hand in zijn broekzak houdt.

House of Bondage verscheen voor het eerst in 1967 bij een Amerikaanse uitgever onder de hoede van foto-agentschap Magnum. Het boek werd verboden in Zuid-Afrika, een bevestiging dat de foto’s het overtuigende bewijs waren van een pijnlijke waarheid die Cole had blootgelegd. Het boek en de foto’s baarden in het Westen veel opzien, de beelden werden in de grootste internationale bladen gepubliceerd. In het Nederlandse tijdschrift Avenue van januari 1967 stond een reportage van Cole onder de titel ‘Dit is apartheid’. Ernest Cole, zo schreef het blad, fotografeerde ‘vier uitzichtloze jaren lang de vernedering van de Afrikaan, de grimmige werkelijkheid van de apartheid. In de zomer van 1966 wist hij met zijn kostbare negatieven aan de blanke dictatuur te ontsnappen. Opdat ook u zoudt weten.’

Net gerekruteerd voor mijnarbeid. Beeld Ernest Cole / Magnum Photos

Er is niets vanzelfsprekend aan de carrière van Ernest Cole, geboren in Pretoria. Hij verliet als tiener zijn school toen de Bantu-onderwijswet inging, waarin werd vastgelegd dat zwarte Zuid-Afrikanen alleen praktijkonderwijs konden volgen en op geen enkele manier aan hun intellectuele ontwikkeling mochten werken. Hij haalde uiteindelijk zijn diploma via een Engelse correspondentiecursus, terwijl hij vanaf zijn achtste al probeerde bij te verdienen als portretfotograaf op straat. Een episode die nog altijd niet is opgehelderd, is zijn overgang van de status ‘zwart’ naar ‘gekleurd’, waarbij hij zijn Afrikaanse naam Kole (uitgesproken als Kolé) verruilde voor de Engelse naam Cole. In de gesegregeerde samenleving hadden officiële kleurlingen veel meer rechten en, het belangrijkst voor een fotograaf, bewegingsvrijheid.

In het nu heruitgegeven boek en aan de muren van Foam is te zien hoe hij spectaculair gebruikmaakte van die bewegingsvrijheid door de zwarte samenleving van binnenuit vast te leggen. Daarmee legde hij een systeem bloot dat, in zijn woorden, de zwarte bevolking ‘van zijn waardigheid beroofde’. Hij fotografeerde in mijngebieden, aan boord van overvolle treinen, in scholen, in ziekenhuizen, op straat. En in witte wijken waar zwarte nanny’s voor de kinderen zorgden, zonder dat ze hun eigen kinderen konden vasthouden, omdat het marginaliseren van de zwarte bevolkingsgroep ook betekende dat de vrouwen, om te kunnen werken, op vele uren reizen afstand van hun gezin moesten wonen.

Cole was zelf een van de miljoenen die met de trein naar het stadscentrum moest komen; zijn reportage over de stations en de overvolle treinen, waar passagiers zich soms uren aan de buitenkant vastklampten, behoren tot de indrukwekkendste foto's van House of Bondage. Keer op keer toont hij de fysieke kant van de apartheid; van de schokkende beelden van de brute medische keuring van aanstaande mijnwerkers, met onvermijdelijk de bijgedachte aan de slavernij, tot aan de zweetdruppels op het voorhoofd van een jongetje dat in een oververhitte en ongemeubileerde klas zich op zijn taak probeert te concentreren, samen met zijn meer dan honderd klasgenoten.

‘Ik hou van dit kind. Als ze is opgegroeid zal ze me net zo behandelen als haar moeder nu doet. Maar nu is ze onschuldig’, aldus de nanny. Beeld Ernest Cole / Magnum Photos

Cole werkte voor een aantal geïllustreerde bladen en verkocht zijn foto’s aan The New York Times. Hij vluchtte uit Zuid-Afrika en begon te werken in de Verenigde Staten, waar hij ontdekte dat apartheid onder andere namen vele vormen kende. Hij overleed in New York in 1990 op 49-jarige leeftijd, na een aantal jaar zonder dak boven zijn hoofd te hebben geleefd. Het leek lange tijd dat de foto’s uit zijn Amerikaanse periode verloren waren gegaan, maar in 2017 dook een collectie van 60 duizend negatieven op in een kluis in Zweden; nog een raadsel in het leven van Ernest Cole. In Foam is een selectie van dit opmerkelijke Amerikaanse werk te zien in een afsluitende diashow, waarin duidelijk is dat Cole ook in de VS vanuit hetzelfde engagement werkte.

Vorig jaar verscheen ook de langverwachte herdruk van de klassieker House of Bondage bij uitgeverij Aperture, met de toevoeging van een nieuw hoofdstuk waar Cole aanvankelijk mee had willen afsluiten. De titel was ‘Zwarte vindingrijkheid’, een ode aan de creativiteit in zwart Zuid-Afrika. Zoals veel in de biografie van Cole is niet duidelijk waarom deze foto’s het aanvankelijk niet gehaald hebben. Misschien, opperen de verzorgers van de nieuwe uitgave, was Cole bang dat de urgentie van de boodschap werd aangetast als hij een te genuanceerd beeld van de zwarte cultuur in Zuid-Afrika zou hebben geschetst. Hoewel de foto’s uit House of Bondage meer dan vijftig jaar oud zijn, hebben ze niets van hun geldigheid of hun vermogen te choqueren ingeleverd. Hier geldt nog steeds: ‘Opdat ook u zoudt weten.’