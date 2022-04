Het leukste nummer in maanden, deathmetal met alleen synths en een catchy rockplaat: dit is de muziek van deze week

Het Britse indierockduo Wet Leg, afkomstig van het Isle of Wight, heeft vrijdag het gelijknamige debuutalbum 'Wet Leg' uitgebracht. Beeld Hollie Fernando

Robert, je keek al weken uit naar het debuutalbum van Wet Leg, zei je.

‘Ja, het Britse indierockduo Wet Leg bracht ein-de-lijk hun gelijknamige plaat uit. Ik hoorde meteen dat ik het album nog heel vaak ga draaien. Wet Leg bestaat uit twee meiden afkomstig van het Isle of Wight, een eiland voor de zuidkust van Engeland. Ze besloten samen een band te vormen toen ze tijdens een popfestival in het reuzenrad zaten. Ze zagen vanuit de hoogte de punkband Idles spelen en zeiden tegen elkaar: zullen we dat ook gaan doen? Ze begonnen liedjes te schrijven en in 2021 kwam hun eerste nummer Chaise Longue uit. Het werd een virale hit. Als je het hoort, weet je gelijk waarom: het is een te gek gitaarnummer. Het is ook een killer op de dansvloer, zei dj St. Paul, met wie ik pas een verhaal maakte over dansen op rock. Een lekker indierocknummer waar je dus goed op kunt bewegen. Sowieso is het in deze tijd bijzonder dat een gitaarnummer zo goed wordt opgepikt. De laatste keer dat dat gebeurde was ten tijde van de Arctic Monkeys en Franz Ferdinand.

‘De nummers op Wet Leg zijn licht en grappig met een scherpe knipoog, onder opwindende gitaarriffs. Luister ook vooral het liedje Ur Mum, dat vond ik het leukste nummer van de afgelopen maanden. Het album is van begin tot eind steengoed. Ontzettend knap dat een band vanuit het niets zo’n te gekke gitaarplaat maakt.’

Ook Jack White heeft deze week een rockalbum uitgebracht.

‘Fear of the Dawn is een goede plaat vol met fijne gitaarriffs. Daarmee was hij met The White Stripes natuurlijk ook legendarisch. Het is echt hardrock. Zijn gitaar klinkt wreed en is heel knap vervormd. Alsof je een cirkelzaag aanzet, zoals collegarecensent Pablo Cabenda schreef. Vooral Taking Me Back en Fear of the Dawn zijn heel goeie aftrapnummers, met lekkere refreinen en gitaarsolo’s.

‘Maar tóch, als je het vergelijkt met Wet Leg – ook al is het een ander genre – klinkt het als muziek van de vorige generatie. Alsof het uit een ander tijdperk komt: je hebt het wel vaker gehoord. Maar het is een heel goeie Jack White. Hard en catchy, maar dus niet zo vernieuwend. Wat dat betreft, is het stokje doorgegeven.’

Wat vind je nog meer luisterwaardig deze week?

‘Timewave Zero van Blood Incantation. Dat is eigenlijk een deathmetalband, maar ze besloten voor dit album met alle vier de bandleden synthesizers te bespelen. Geen beat, geen drums, geen bas, geen gitaar: alleen maar oude, analoge, donkere synthesizers. Het lijkt een ode aan de oude Duitse krautrock, aan de pioniers van de synthesizermuziek. De vorige plaat Hidden History of the Human Race vond ik ook geweldig. Timewave Zero is kalmerend, maar klinkt soms dreigend. Ik vind het heel bijzonder dat een band echt iets cómpleet anders gaat doen: van lekkere herrie naar rustgevende muziek. Om specifieker te zijn: naar een psychedelisch muziekstuk van bijna een uur. Echte koptelefoonmuziek. Het is alsof je een bad hebt laten vollopen en je er lekker in zakt.’