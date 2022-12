Het Letse Contius-orgel, bespeeld door Bart Jacobs, geeft nog meer lagen aan Bach ★★★★☆

Via Letland en Leuven terechtkomen bij Johann Sebastian Bach, dat kan met de kunst van de orgelbouw. Op zijn nieuwste album, Recommended by Bach, laat de Belgische organist Bart Jacobs ons proeven van Bachs orgelsmaak in de Sint-Michielskerk in Leuven.

In de Letse kustplaats Liepaja staat een orgel dat in 1779 werd gebouwd door Heinrich Contius. Zijn vader Christoph en hij waren orgelbouwers uit het Duitse Halle. Bach kende hen: in een aanbevelingsbrief schrijft hij dat hij Heinrichs werk als beste achtte. Van het in oorspronkelijke barokstaat teruggebrachte Letse Contius-orgel bouwden Flentrop Orgelbouw en Joris Potvlieghe een replica in Leuven.

Met zijn 38 registers en 2172 pijpen is het een charmant instrument met een diepe, warme laagte. De elegante aanspraak en kleurrijke vulstemmen (rond en helder) in combinatie met Jacobs’ lofwaardige articulatie geven nog meer lagen aan Bachs Chaconne (oorspronkelijk voor viool). Een Prelude van Bachzoon Wilhelm Friedemann dondert en Telemanns muziek fonkelt.

Bart Jacobs Recommended by Bach

Klassiek ★★★★☆ Ramée