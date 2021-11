Het Lets Radiokoor bewijst nog eens: geen mooiere alten dan alten uit Riga ★★★★☆

Zoals bij veel Russische componisten lees je revoluties en oorlogen af aan het leven van Aleksandr Gretsjaninov (1864-1956). Hij werd geboren in Moskou, trok in 1925 naar Parijs en verkaste in 1939 naar New York. In zijn 91-jarige leven componeerde hij een stevig oeuvre bij elkaar, inclusief vijf symfonieën en zes opera’s. Tegenwoordig leeft hij vooral door in koorkringen, als leverancier van oorstrelende religieuze muziek.

Gretsjaninovs Vespers vormen een hapklare brok voor het Lets Radiokoor, dat eerder schitterde in vergelijkbaar werk van Tsjaikovski en Rachmaninov. Hun niveau haalt Gretsjaninov niet – net te weinig verrassing – maar een luistergenot blijft het, met dank ook aan dirigent Sigvards Klava, die sterke Letse troeven uitspeelt.

Stemmen die lijken te zweven. Alles even helder, van de ijlste sopraan tot de grommendste bas. En dit mag ook wel eens worden gezegd: geen mooiere alten dan alten uit Riga. Strak, koel, en doorschijnend, maar o zo mysterieus.

Lets Radiokoor Aleksandr Gretsjaninov Klassiek ★★★★☆ Ondine