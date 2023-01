Het Leids Cabaret Festival gaat niet door, maar is er echt sprake van te weinig cabarettalent?

De 25-jarige Tim Fransen wint het Leids Cabaret Festival in 2014. Beeld Leids Cabaret Festival

Tijdens het kerstweekend kwam het opmerkelijke nieuws naar buiten dat het Leids Cabaret Festival van 2023 wordt afgelast vanwege een gebrek aan kwaliteit onder de deelnemers. In een toelichting op de website schreef de organisatie dat het besluit ‘met pijn in ons hart’ is genomen, maar dat het dit jaar ontbrak aan geschikte deelnemers met ‘potentie’ voor een professionele toekomst. Over de oorzaken werd geschreven: ‘We willen corona niet overal de schuld van geven. Ook de tijdgeest verandert.’ Het bericht riep de nodige vragen op: is er momenteel dan te weinig cabarettalent in Nederland? Of zijn er wellicht te veel festivals?

Helga Voets, directeur van Bunker Theaterzaken, het impresariaat dat het festival organiseert, blikt terug op de beslissing die zij nam met medeorganisator Geert Vriend. Voets: ‘We hebben met alle liefde van de wereld, net als andere jaren, alle aanmeldingen bekeken. Maar het merendeel van hen was nog te pril voor deelname aan een landelijk cabaretfestival.’ Het ‘Leids’ bracht in zijn geschiedenis grote cabaretnamen voort, maar Voets benadrukt dat niet iedereen een nieuwe Micha Wertheim of Tim Fransen hoeft te worden. ‘We willen deelnemers zich veilig laten voelen, ze moeten dingen uitproberen en plezier maken. Je weet nooit hoe carrières na het festival nog gaan verlopen.’

Maar door de aard van het festival speelt de verbinding met een professionele toekomst wel mee. Voets: ‘Het LCF is het enige cabaretfestival dat georganiseerd wordt door een cabaretimpresariaat. Wij zijn het hele jaar door bezig met cabaret en het begeleiden van professionele cabaretiers. We weten wat er nodig is om op de Nederlandse podia een plek te veroveren en je staande te houden. De insteek is bij ons dan ook altijd geweest: we zien het festival niet als doel op zich, maar in de context van het hele theaterveld.’

Het ‘Leids’ kent drie rondes: een eerste selectie in december, waarbij potentiële deelnemers zelf een video-auditie insturen. Daarna volgt in januari een ronde met korte optredens in een Leids grand café. Dat leidt dan weer tot twee voorrondes, de halve finale en de finale in de Leidse Schouwburg, begin februari. Al bij de ronde met de video-audities is dit jaar besloten om niet verder te gaan. Voets: ‘Nadat we de eerste 38 aanmeldingen – normaal eindigen we zo rond de 50 – meerdere keren hadden bekeken, kwamen we tot de voor ons ook verbijsterende conclusie dat het festival voor deze mensen een omgeving is waar ze nog niet aan toe zijn.’

Het is een unicum, want nooit eerder ging het festival niet door wegens het ontbreken van geschikte kandidaten. Voets ziet ten eerste een effect van de coronacrisis en de theaters die lange tijd gesloten waren: ‘Dat is toch de primaire verklaring van wat er speelt. Mensen hebben twee jaar lang niet hun materiaal kunnen testen en zo de moed verzamelen om mee te doen aan een festival.’ Met hun opmerking dat ‘de tijdgeest verandert’ doelen de organisatoren op diverse ontwikkelingen binnen de theaterwereld en de samenleving. Voets: ‘Dit is een te groot onderwerp voor nu. We gaan wat meer tijd nemen om na te denken over relevantie en toekomst van een festival als het onze. Een realitycheck in deze veranderende tijden.’

Nederland kent vier grote jaarlijkse cabaretfestivals: Cameretten, het Groninger Studenten Cabaret Festival, het Leids Cabaret Festival en het Amsterdams Kleinkunst Festival. Alle vier deze festivals hebben ook een finalistentournee, waarbij de drie finalisten langs schouwburgen door het land trekken. Sinds vorig jaar is er een talentenjacht op televisie bijgekomen: in Ik ga stuk! van BNNVara werd een talententraject afgelegd dat veel overeenkomsten heeft met een cabaretfestival, maar dan nu met camera’s erbij. Ook de drie finalisten van Ik ga stuk! gaan op een finalistentournee, die 12 januari begint.

Tot 2021 werd het Leids Cabaret Festival georganiseerd in samenwerking met BNNVara, maar door de aankondiging van Ik ga stuk! werd die samenwerking verbroken door Bunker Theaterzaken. Voets: ‘Los van de inhoudelijke bezwaren, die wij meteen bij hen kenbaar hebben gemaakt toen het programma nog in ontwikkeling was, hadden wij grote bezwaren tegen de timing. Hoe kun je in alle coronaellende, waarin alle cabaretfestivals met kunst en vliegwerk hebben moeten overleven, vanuit een publieke omroep – en nota bene onze jarenlange partner – de concurrentie aangaan met deze festivals?’

Toch is Voets niet van mening dat Ik ga stuk! heeft bijgedragen aan de annulering van haar festival. ‘Het is eerder andersom: het tv-programma bevestigde ons idee dat het voor jong talent beter werkt om zonder camera’s ‘op te groeien’. Om er geen tv van te maken. Ik weet niet of we wel in dezelfde vijver vissen. Wat we wel weten, is dat alle drie de finalisten van Ik ga stuk! eerder finalist waren of prijzen wonnen bij het Leids Cabaret Festival. Zo ontdekt BNNVara nu twee keer hetzelfde talent. Dus wij zien het eerder als een herhaling dan als iets nieuws.’

Hebben de andere cabaretfestivals eigenlijk ook te kampen met te weinig geschikte aanmeldingen? Directeur Daniël van Veen van het Amsterdams Kleinkunst Festival herkent dit niet: ‘Ik was verrast door het nieuws dat er een gebrek aan talent is. Bij het Amsterdams Kleinkunst Festival hebben wij dit jaar een recordaantal van 66 inschrijvingen gehad, terwijl wij in andere jaren rond de 35 aanmeldingen krijgen. Er zitten veel mensen van vakopleidingen tussen, zoals de Koningstheateracademie in Den Bosch. Het niveau is ontzettend hoog. Misschien speelt mee dat mensen voor ons kiezen omdat wij een langer ontwikkelingstraject hebben. Als je je bij het AKF aanmeldt, hoeft je programma nog niet af te zijn, dat kun je nog helemaal ontwikkelen tijdens de try-outs, masterclasses en coaching die we aanbieden.’

Ook bij Cameretten blikken ze, ondanks een kritische recensie in de Volkskrant, tevreden terug op het festival afgelopen november. Artistiek directeur Eveline Mol: ‘Wij vond het niveau dit jaar juist heel hoog. Bij Cameretten hebben wij dit najaar net zoveel aanmeldingen gehad als anders. Met de halve finalisten die vlak voor de finale zijn afgevallen, hadden we zelfs nog wel een finale kunnen samenstellen.’

Helga Voets is evenmin van mening dat er te weinig cabarettalent rondloopt: ‘Wij runnen een cabaretimpresariaat bomvol talent. Dus ik vind zeker niet dat er te weinig cabarettalent is, anders had ik een ander bedrijf moeten gaan runnen. Maar het zou ook gek zijn als je in Nederland ieder jaar twaalf supertalenten zou ontdekken. Dus als er een keer een festival niet doorgaat, is er niet meteen een man overboord.’