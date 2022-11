Het legendarische Chelsea Hotel is nu gewoon een hip hotel. Behalve op de eerste verdieping

Dreaming Walls: Inside the Chelsea Hotel.

Sinds maart 2022 is het legendarische Chelsea Hotel in New York weer geopend voor het publiek, na een ingrijpende renovatie die een jaar of elf duurde. ‘Chelsea Savoy Hotel’ staat er nu prominent op de gevel aan 222 West 23rd Street in Manhattan; het is onderdeel geworden van een wereldwijde keten.

Een hip boetiekhotel is het nu, met 250 kamers en suites. De prijzen zijn inmiddels verdubbeld en kunnen oplopen tot 600 dollar per nacht. Maar in de krochten wonen nog steeds rond de vijftig voornamelijk oudere, eigenzinnige, artistieke types die onder de huurbescherming vielen, met hun langlopende wooncontracten. Op de eerste etage wonen ze, en daar kom je niet, want de lift slaat die etage gewoon over. De oude bewoners moeten de dienstlift nemen, buiten de toeristen om. Je kunt zeggen dat de nieuwe directie geduldig wacht tot ze uitsterven.

Harde kern

Het is deze populatie die het onderwerp vormt van de Belgische documentaire Dreaming Walls: Inside the Chelsea Hotel van Amélie van Elmbt en Maya Duverdier. We dolen tijdens de renovatie door de gangen die inderdaad wel een likje verf kunnen gebruiken en gaan met de camera tussen de bouwvakkers door op bezoek bij een trits aan vergeten choreografen, schrijvers, beeldend kunstenaars en toondichters.

Zij hebben geweigerd hun plek in het Chelsea op te geven, de meesten zijn al ver boven de 80. Het nieuwe management spreken ze alleen nog via advocaten. Ze missen Stanley Bard, de laatste manager die het goed met ze voorhad, maar die in 2007 roemloos werd ontslagen. En dat terwijl zijn vader, David Bard, het hotel met twee compagnons van de ondergang had gered toen het in 1939 failliet ging. Een kleurrijk gezelschap, deze Chelsea-veteranen. Noem ze gerust de harde kern aan bohemiens.

Het Chelsea Hotel aan West 23rd Street in New York (foto ongedateerd). Beeld Bettmann Archive

Het archetype van de bohemien kennen we nog wel uit de klassieke Russische literatuur, zoals Dostojevski’s Aantekeningen uit het ondergrondse. Een bohemien was een wat zonderlinge figuur met een hoed en zwarte cape die koffie dronk op een terras terwijl verder iedereen moest werken. Waarschijnlijk had hij een schriftje bij zich waarin hij zijn nieuwste ingevingen noteerde, waarna hij zich nog eens liet inschenken.

Sindsdien is er veel veranderd. Een bohemien is geen eenling meer, de massa is nu zelf gebohemieniseerd. We razen gezamenlijk over de aardbol, boeken vier vakanties per jaar die ons het eigen continent doen verlaten, we zijn allemaal enorm wereldwijs. We zijn natuurlijk maar imitatie-bohemiens, met z’n allen, verre van onconventioneel. Maar ook wij willen naar het fameuze Chelsea Hotel, zelfs al is dat dan niet meer het oude. Sneu dat de oorspronkelijke bohemiens voor de nieuwe moeten inschikken. Gebohemieniseerde massa - oude bohemiens: 1-0.

Kamer 100

Want fameus was het Chelsea wel, natuurlijk. Het oorspronkelijke pand werd gebouwd tussen 1883 en 1885, in Victoriaanse stijl, twaalf verdiepingen hoog, met gietijzeren hekjes voor de balkons en een tuin op het dak. Aanvankelijk deed het dienst als appartementencomplex, maar om de kosten te drukken kreeg het er in 1905 een hotelfunctie bij.

Binnen de populaire cultuur is het bezongen, beschreven, gefotografeerd, geschilderd en béschilderd door zulke uiteenlopende lang verblijvende gasten als Leonard Cohen, Bob Dylan, Patti Smith, Allen Ginsberg, Nico van de Velvet Underground, Lou Reed zelf, Willem de Kooning, Marilyn Monroe, Mark Twain, Janis Joplin, Jimi Hendrix en noem ze maar op. Het was, zoals Amerikanen dat zo treffend noemen, voor velen van hen ‘a home away from home.’

Arthur C. Clarke schreef er zijn 2001: A Space Odyssee. Dichter Dylan Thomas blies er zo ongeveer zijn laatste adem uit. Andy Warhol nam daar zijn film Chelsea Girls op. Jan Cremer mocht er ook graag komen. Net als Henk Hofland, trouwens. En de zwaar verslaafde bassist Sid Vicious van de Sex Pistols doodde er ‘per ongeluk’ zijn vriendin Nancy Spungen op 12 oktober 1978 in de badkuip met een mes. Kamer 100 bleef daarna nog lang dicht.

Een van de laatste bohemiens van het Chelsea Hotel in de documentaire ‘Dreaming Walls’.

Veel van die verhalen en anekdotes schemeren door in deze associatieve documentaire, volgens het principe: als de muren hier konden spreken... Daarop zien we flikkeringen van al die beroemde mensen geprojecteerd, als geesten uit het verleden. Het gros ervan is inderdaad al overleden. Zo krijgt de film ook iets tragisch.

Net als de opgevoerde oude zegslieden trekt ook oer-New Yorker Martin Scorsese zich de verdwijnende mythe van het Chelsea aan. Hij verbond zijn naam als ‘executive producer’ aan de film. ‘Martin Scorsese presenteert...’ staat er dan ook prominent op het affiche en de titelrol, omdat hij het Chelsea Hotel als authentiek New Yorks erfgoed ziet. En dat is het, of beter: dat was het ook.

‘Het Chelsea’, zegt beeldend kunstenaar Susan K.(leinsinger) in de film, ‘was altijd een plek om je fantasie uit te leven. Een droomwereld. Een monument voor de tegencultuur.’

Die term hoor je niet zo vaak meer, tegenwoordig. Nu zelfs het kunstbastion Chelsea Hotel al in de handen van het durfkapitalisme is gevallen, zal ie hier ook niet snel meer opduiken.

Dreaming Walls: Inside the Chelsea Hotel draait op het Idfa en vanaf 24 november in de bioscoop.

Chelsea-romantiek Voor wie niet genoeg kan krijgen van de Chelsea-romantiek: vrij recent – in 2019 – verscheen een fraai koffietafelboek van de New Yorkse fotograaf Colin Miller. De titel: Hotel Chelsea: Living in the Last Bohemian Haven (Monacelli Press; € 29,99). Andere vorm, hetzelfde idee als de documentaire Dreaming Walls.