Het land van Jääskeläinen, Tempeliaukkio, Rönteikkösalmi!

Arto Paasilinna in 2002. Beeld Getty

Haute-Marne, 17 mei 2017

Ik loop onder de brandende zon. Ik passeer een plaatsnaambord: Graffigny-Chemin. Al een kilometer of twintig gehad vandaag. Mijn water is op. Sirpa loopt een eind achter me. Voor me zie ik een vrouw de bloemen in de plantenbakken voor haar huis water geven. Water.

Ze kijkt op. Ze vraagt of ik misschien ook wat wil? Graag! Maar voor ik naar binnen ga, zeg ik dat ik even wil wachten op mijn reisgenoot. Ze roept haar man. Met ontbloot bovenlijf komt hij tevoorschijn. Gepensioneerd bloemist uit Annecy. Luc en Marie-Claude zijn hier om de boerderij van zijn overleden ouders te verzorgen.

De woonkeuken ligt aan de straatzijde van de boerderij. We zitten aan de ronde keukentafel. We drinken Orangina. De taart sla ik af. Drinken wil ik, vooral veel drinken. We vertellen waarnaartoe we onderweg zijn en waar we vandaan komen.

‘Finland? Het land van Arto Paasilinna! Jääskeläinen, Tempeliaukkio, Rönteikkösalmi, al die niet uit te spreken Finse namen! En die bijzondere humor!’

Hoe kan dit? Hoe kan het dat ik in dit boerendorp een lezer tref van de Finse auteur die ik zo graag lees? Ik ben gewend geraakt aan onbaatzuchtige gastvrijheid. Maar dit? Hij heeft De zelfmoordclub gelezen. Luc lacht: ‘Arto Paasilinna? Wat een geweldige schrijver!’

