Het laatste optreden van countryzangeres Gretchen Peters in Nederland klinkt als een klok ★★★★☆

Vorig jaar maakte countryzangeres Gretchen Peters (65) bekend dat de tournee die haar deze week ook naar Nederland bracht haar laatste zou zijn. En dus zit je zaterdagavond in een volle Hertzzaal van het Utrechtse TivoliVredenburg toch een beetje met gemengde gevoelens naar Peters te kijken wanneer ze met haar gitaar en drie begeleiders (onder wie echtgenoot Barry Walsh op piano) het podium betreedt. Mooi dat ze na 25 jaar touren nog één keer haar knappe verhalende liedjes over menselijke tekortkomingen komt zingen, maar wat jammer dat dit voor het laatst zal zijn. Blackbirds, het titelnummer van haar mooiste album (2015), zet meteen de toon. Geen drums, wel warm gitaar- en pianospel en Peters die met haar wat hoge, beetje dunne, maar intense stem meteen ontroert. Haar zang heeft de Dolly Partonschool nooit verlaten en in haar teksten roept ze personages op van wie je ondanks hun gebreken gaat houden.

Zoals Cora Lee, in Wichita: ‘I just turned twelve years old/There’s something wrong with me.’ Of de weduwe in Disappearing Act, die behalve haar man ook drie kinderen heeft verloren. Droevig en toch troostrijk, zoals Peters zingt, en helemaal fijn wanneer Kim Richey (die ook een mooi voorprogramma verzorgde) in een aantal liedjes de tweede stem voor haar rekening neemt.

Het klinkt allemaal als een klok. Bijzonder, zo’n bandgeluid zonder slagwerk. Alleen Barry Walsh had wat minder uitbundig de toetsen van zijn piano mogen laten dansen. Maar we zullen de verder zo pure country van Peters, waarmee ze ook in Nederland een behoorlijk publiek heeft vergaard, gaan missen. Op het podium dan, want ze is nog niet uitgeschreven, wat ze bewees met het mooie nieuwe liedje Judas Kiss.