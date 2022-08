Het Laatste Avondmaal in een film is een cliché, maar niet als Paul Thomas Anderson het doet

'Het Laatste Avondmaal' van Leonardo da Vinci en een beeld uit 'Inherent Vice' van Paul Thomas Anderson. Beeld Getty, filmstill

Er zijn van die kunstreferenties waar regisseurs zo graag op teruggrijpen dat ze cliché zijn geworden. De brieflezende vrouw van Vermeer bijvoorbeeld – als een personage nieuws via de post krijgt, kunnen maar weinig filmmakers zich beheersen om die dan niet voor een raam te zetten waar het licht door naar binnen valt. Begrijpelijk hoor: als iemand een paar eeuwen geleden al de perfecte manier van zoiets verbeelden heeft bedacht, waarom dan het wiel opnieuw uitvinden?

Ook de compositie van Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci is zo’n visuele gemeenplaats geworden. Het wonderlijke is dat het eigenlijk helemaal niet de ideale manier is om een etentje te tonen – integendeel. In het normale leven zit niet iedereen zo ongemakkelijk aan dezelfde kant van de tafel. Daarbij zijn er ook veel te veel ter zake doende personages in één beeld. Natuurlijk, Jezus is ontegenzeggelijk de belangrijkste, sereen in het midden. Maar hij heeft op dat moment nét een bommetje laten ontploffen: een van de disgenoten zal hem verraden, heeft hij aangekondigd. Voor de kijker als detective telt dan elke reactie – een filmmaker zou op zo’n moment niet werken met een totaalshot en juist elk personage in close-up nemen of, nou ja, zie Festen.

Zoekplaatje

Vandaar waarschijnlijk dat deze wereldberoemde compositie vooral wordt gebruikt als simpel lolletje met een blasfemisch bijsmaakje – kijk naar M*A*S*H, South Park, The Simpsons – of op promotieposters. Dan wordt het een geinig zoekplaatje, waarbij je de apostelen en de personages met elkaar kunt vergelijken. Inherent Vice bijvoorbeeld, de dwaze seventies-detective van Paul Thomas Anderson uit 2014, toont op promotiemateriaal hippiedetective Doc Sportello als Jezus. Alle mensen die hij tegenkomt op zijn stonede, onsamenhangende zoektocht naar een verdwenen vastgoedmogul zitten aan tafel. Op de plek van Judas zit Coy Harlingen (Owen Wilson), een ex-heroïneverslaafde politie-infiltrant.

Maar regisseur Paul Thomas Anderson refereert ook in de film zélf naar Het Laatste Avondmaal. In eerste instantie lijkt dat ook een vlak visueel grapje. Wel meesterlijk gechoreografeerd: het artificiële beeld ontstaat schijnbaar organisch. Een groep hippies met hun lange haar en hun wijde gewaden schuift aan tafel en net als ze zo zitten dat je als kijker denkt ‘hee, maar is dat niet...’ doorbreekt de doodgewaande Coy Harlingen het tableau van figuranten door een stuk pizza van tafel te grissen. Precies dan wordt er een foto van hem gemaakt.

‘Bij welke politieafdeling moet ik zijn als iemand opstaat uit de dood?’, wil detective Sportello meteen in de volgende scène weten, terwijl hij op die foto tikt. ‘Fraude’, is het antwoord van politieagent ‘Bigfoot’. Verdomd, denk je dan als kijker, wat worden in Inherent Vice toch veel personages doodverklaard, die een paar dagen later blijken te leven.

Lang haar

In één klap, door dat ene shot, komen plots alle Bijbelse parallellen aan de oppervlakte. Inherent Vice speelt zich af in een turbulente tijd: na de Manson-moorden in 1969 is iedereen met lang haar verdacht, elke tegenbeweging moet de kop in worden gedrukt. De hippies worden in de film door de autoriteiten opgejaagd als apostelen.

Harlingen heeft in een moment van zwakte zijn ziel verkocht aan de machthebbers, in ruil voor flink wat zilverlingen, en kan niet meer aan hun greep ontsnappen. Zoals Judas op het schilderij van Da Vinci een geldbuideltje vasthoudt, grijpt infiltrant Harlingen bij het laatste avondmaal naar hét symbool voor het Amerikaanse fastfood-kapitalisme: pizza.

Grappig. Maar ook gelaagd, en waanzinnig origineel gevonden.