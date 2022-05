Het kwartet van jubilaris Dick de Graaf is goed op dreef ★★★★☆

Om het 40-jarig jubileum van saxofonist Dick de Graaf als jazzmuzikant te vieren verscheen bij Zennez de bijzondere uitgave Festive, dat bestaat uit een elpee en een prachtig veertig pagina’s tellend boekwerk op lp-formaat.

Voor de hand lag misschien dat De Graaf een selectie van eerder werk had verzameld, maar zo viert hij zijn verjaardag niet. Met Barry Green (piano), Jos Machtel (contrabas) en drummer Pascal Vermeer nam hij zeven nieuwe eigen composities op, aangevuld met een knap gearrangeerde versie van Beatles-klassieker Eleanor Rigby.

Zoals dat hoort in jazz, en zeker in het werk van De Graaf, is McCartneys melodie slechts het uitgangspunt voor een heerlijke ontdekkingsreis naar diepere harmonische structuren. Elders is het kwartet ook al zo goed op dreef, wanneer het Wetland begint met een pakkend thema, dat dan langzaam ontregeld wordt. De Graaf beperkt zich hier tot tenor, en zijn toon is prachtig rond. Soms wat dromerig, dan dwingend en altijd diep doorleefd. Het prachtig uitgevoerde album wordt op 14 mei door het kwartet gepresenteerd tijdens U Jazz in Utrecht en op 20 mei in LantarenVenster, Rotterdam.

Dick de Graaf Festive Jazz ★★★★☆ Zennez Records