Het keurige en ontroerende To Olivia gaat over rouw, maar vooral over veerkracht ★★★☆☆

Over het leven van schrijver Roald Dahl (1916-1990) zijn wel zeven speelfilms te maken. Hij werkte voor Shell in Tanzania, was tijdens de Tweede Wereldoorlog gevechtsvlieger in het Britse leger, werd na de oorlog diplomaat in Washington D.C., werkte mee aan medische uitvindingen (zoals een speciaal ventiel voor de behandeling van een waterhoofd), trouwde tweemaal en kreeg vijf kinderen. Naast dat alles was hij schrijver van verhalenbundels, autobiografische romans en kinderboeken die nog steeds ongekend geliefd zijn.

De biopic To Olivia beperkt zich, verstandig genoeg, tot een korte periode uit Dahls drukke bestaan. Het verhaal begint in november 1961, wanneer Dahl met zijn vrouw, de Amerikaanse actrice Patricia Neal, en hun drie kinderen in Engeland woont. Ze hebben het er goed, al worstelt Neal met het combineren van werk en moederschap, en is Dahl nog niet zo succesvol als hij zou willen. Ook is hun jongste kind, de baby Theo, aan het opknappen van een zwaar ongeluk.

Dahl was geen gemakkelijke man, daar zijn biografieën over volgeschreven, maar hij was dol op kinderen in het algemeen en zijn gezin in het bijzonder. Zijn oudste dochter Olivia is zijn oogappel en partner in crime: samen bedenken ze gekke verhalen. Wanneer zij op 7-jarige leeftijd ernstig ziek wordt, weet Dahl niet waar hij het zoeken moet.

To Olivia gaat over rouw en de ontwrichtende uitwerking daarvan op een huwelijk. Toch benadrukt de Engelse regisseur John Hay vooral de veerkracht van het echtpaar; Neal en Dahl bereikten de grootste successen uit hun carrière beiden in een persoonlijk rampjaar.

Het wordt allemaal fraai verteld in dit keurige en ontroerende Britse drama, losjes gebaseerd op het boek Patricia Neal: An Unquiet Life van Stephen Michael Shearer. Hugh Bonneville (Downton Abbey, Paddington) is een uitstekende Dahl en ook Keeley Hawes zet een mooie rol neer als de uit haar natuurlijke habitat geplukte Hollywoodster Neal, die stiekem verlangt naar een terugkeer in de schijnwerpers.

Wat de film mist, is dwarsigheid. Dat Dahls tegendraadse gevoel voor humor nagenoeg ontbreekt, valt nog te verdedigen: de film gaat niet alleen over hem. Maar de bedaagde toon, onderstreept door een te aanwezige soundtrack, haalt ook de angel uit het drama. Voor diep verdriet is in To Olivia geen plaats.